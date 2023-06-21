الأربعاء 21 حزيران 2023
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أول "برونزية" للأردن في الأولمبياد الخاص ببرلين

الأمير مرعد بن رعد يتوسط الوفد الأردني المشارك بالأولمبياد الخاص (من المصدر)
الأمير مرعد بن رعد يتوسط الوفد الأردني المشارك بالأولمبياد الخاص (من المصدر)
حققت لاعبتا الأولمبياد الخاص الأردني، صبا زيادة ونورشان عمر، أول ميدالية برونزية للأولمبياد الخاص الأردني في رياضة البوتشى (زوجي الإناث)، في الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشرة المقامة حاليا بالعاصمة الألمانية برلين، وتستمر منافساتها حتى (25) حزيران (يونيو) الحالي، بمشاركة نحو (7) آلاف رياضي من (190) دولة في (26) رياضة أولمبية.اضافة اعلان
ومن على منصة التتويج قامت اللاعبتان بإهداء هذه الميدالية الى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولى العهد، بمناسبة حفل زفافه، معبرتين عن فرحتهما العارمة بأنهما أول لاعبتين في وفد الأردن تحققان الفوز بأول الميداليات.
وكان الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء،  شاهدا على ذلك الإهداء، وهو الذي حرص على تهنئة اللاعبتين وحياهما على مشاعرهما الوطنية، حيث حرص منذ حضوره حفل افتتاح الألعاب، والتي جرت برعاية الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وتعتبر أكبر منافسات رياضية من نوعها للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنيه، على متابعة مشاركات لاعبي الأردن في ملاعب أرض المعارض الكبرى ببرلين، ما ترك الكثير من الأثار الطيبة في نفوس اللاعبين، حيث صحبه الدكتور علي الشواهين المدير الوطني للأولمبياد الخاص الأردني في تلك الجولات على الملاعب المختلفة وبحضور سمو الأميرة دينا مرعد. 
وفي النتائج الأخرى، حصل اللاعب حسن مصلح على المركز الرابع في سباق 200 متر جري، كما تأهل اللاعب مالك اتكيدك إلى الدور نصف النهائي في مسابقة الوثب الطويل، وتأهل اللاعب حسن مصلح واللاعبة لينا هديب إلى نهائي دفع الجلة للذكور والإناث، كما تأهلت اللاعبة براءة قطام للدور النصف النهائي في مسابقة دفع الجله، واللاعبة بشرى الشراري لنهائي سباق 50 متر سباحة حرة و50 متر سباحة ظهر، وتأهل اللاعب معاوية بكيرات لنهائي 50 متر سباحة حرة، واللاعب عبد الرحمن دويكات لنهائي 25 متر سباحة ظهر.
ويشارك الأردن بهذه الألعاب بوفد يتألف من (20) رياضيا يتنافسون في (7) ألعاب رياضية هي: (البوتشي، السباحة، ألعاب القوى، البولينج، الريشة الطائرة، رفع الثقال والتزلج بالعجلات).
وأقام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الدولي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور الأمير مرعد، والسفير الأردني ببرلين يوسف البطاينة، والفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الدولي الخاص، وعلي الشواهين، حفل غداء، وخلاله تم الحديث حول حركة الأولمبياد الخاص وكيفية النهوض به، خاصة وأنه يعتبر أقدم برامج المنطقة والذي يترأسه الأمير رعد بن زيد.
وأقام أمس السفير يوسف البطاينه، حفلا تكريميا لأعضاء الوفد الأردني في مقر إقامتهم، بحضور سمو الأمير مرعد بن رعد، وسمو الأميرة دينا مرعد، حيث نقل الأمير مرعد، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم إلى كافة أعضاء الوفد، وأمنياته بتحقيق أفضل الإنجازات الرياضية في هذه الألعاب العالمية.
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