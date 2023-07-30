الأحد 30 تموز 2023
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إدارة الجليل توزع المناصب الإدارية

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إدارة الجليل توزع المناصب الإدارية
عقدت إدارة نادي الجليل جلستها الأولى برئاسة غازي الحمايدة، وتم مناقشة العديد من الأمور التي تهم مسيرة النادي وخصوصا الفريق الأول لكرة القدم، الذي سيخوض مباراته الأولى ضمن دوري المحترفين بلقاء فريق معان الخميس المقبل. اضافة اعلان
ووزعت الهيئة الإدارية للنادي المناصب الإدارية، بتعيين سعيد عجاوي نائب رئيس النادي ورئيس لجنة كرة القدم، وعضويه، أمين الخطيب، صلاح زكي أبو الهيجاء ناطقا إعلاميا ورئيسا للجنة الفئات العمرية، فيما تم تكليف سليمان الشلبي أمينا للسر، ورئيس لجنة الفتيان الأيتام وعضويه أمين الخطيب، صالح أبو الهيجاء أمينا للصندوق، محمود حرب رئيسا للجنة كرة تنس الطاولة، بشار أبو نبهان رئيسا للجنة العلاقات العامة والاستثمار وعضوية باسل أبو حسان، أحمد أبو حسان رئيسا للجنة الاجتماعية.
وتم خلال الجلسة التي عقدت أول من أمس، تكليف غازي الحمايدة رئيس النادي بمتابعة ملف كرة السلة واللجنة الثقافية، وترتيب أمورهما وتسمية أعضاء اللجان في الاجتماعات المقبلة، وتسمية سعيد العجاوي مندوبا النادي في اتحاد الكرة، وتسمية محمود حرب مندوبا في اتحاد كرة السلة.
وأكد الناطق الإعلامي للنادي صلاح أبو الهيجاء، بأن الإدارة تعمل جاهده للارتقاء بجميع فرق النادي وإيصال رسالته الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعمل الكشفي، وأن أبواب النادي مفتوحة لجميع الكفاءات والقدرات. 
من جهة أخرى، سارعت الإدارة بالتعاون مع الجهاز الفني للفريق الاول المكون من المدير الفني محمد العبابنة، والمدرب العام احمد الشلبي، ومساعده أحمد مرعي، ومدرب الحراس زياد النمرواي، على وضع الرتوش الأخيرة لفريق كرة القدم الأول وتعزيزه بالعديد من اللاعبين المحترفين، وهم المغربي نبيل خرشاش والغاني صامويل أوفوري والنيجري لقمان عزيز.
وتعاقد النادي مؤخرا مع عدد من اللاعبين المحليين ومنهم طلال الحواري ومحمد خاطر ودومي بني دومي وموسى الزعبي ويوسف حسان، وستعمل الإدارة جاهده لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات أمام الفريق للبقاء في دوري المحترفين.
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