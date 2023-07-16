إدارة الحسين تدرس إعادة "اليد" للمشاركة في البطولات المحلية

بلال الغلاييني

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يبدو أن قضية فريق نادي الحسين إربد لكرة اليد في طريقها إلى الحل، وأن اجتماعا لمجلس إدارة النادي برئاسة عامر أبو عبيد سيعقد لهذه الغاية واتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة النادي والفريق.وكانت إدارة النادي لوحت في الأيام الماضية، بنيتها وقف نشاط لعبة كرة اليد في النادي، والاعتذار عن عدم المشاركة في البطولات المحلية للموسم الحالي، وذلك للعديد من الأسباب، ومن أبرزها النفقات المالية العالية التي تتطلب إعداد الفرق، ووجود العديد من القضايا لدى المحاكم التي رفعها عدد من المدربين السابقين للفريق.وفهمت “الغد”، أن لدى مجلس إدارة النادي العديد من الحلول التي ربما تفضي إلى عودة النشاط إلى طبيعته، ومن بينها الاعتماد على لاعبي الفئات العمرية لبناء الفريق، واختيار المدربين المؤهلين من أبناء النادي الذين يتمتعون بمستويات فنية جيدة، وقادرين على قيادة فرق النادي في المرحلة المقبلة.وعلمت “الغد”، أن إدارة النادي الحالية تفاجأت بالنفقات المالية العالية التي تكبدها صندوق النادي في الموسم الماضي، جراء مشاركة الفريق الأول في البطولات المحلية، والتي لم تسعف النادي في تقديم المستوى الفني الذي يليق بعراقة وتاريخ النادي، بعد أن تعرض الفريق لسلسلة من الخسائر أفقدته المنافسة على اللقب بوقت مبكر من الدوري.وفي حال توصلت إدارة النادي إلى حلول تعيد من خلالها الفرق إلى وضعها الطبيعي والبدء في التحضيرات للمشاركة في منافسات الموسم الحالي، فإن الاعتماد سيكون على اللاعبين الشباب والناشئين إلى جانب وجود مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة للدفع بهم والمشاركة في البطولات المحلية، بعد أن يتم تسمية الجهاز الفني الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة.وتعتبر كرة اليد في نادي الحسين من الألعاب الكبيرة والتي تحظى بشعبية جارفة في عروس الشمال، وقد حققت في السنوات الماضية الكثير من الإنجازات والألقاب، مثلما ساهمت برفد المنتخبات الوطنية باللاعبين، كما أن النادي وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، احتضن مركز الواعدين الذي خرج الكثير من اللاعبين اصحاب المواهب.ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري أندية الدرجة الأولى في الأول من شهر آب (أغسطس) المقبل، يتخللها إقامة بطولة كأس الأردن، والمشاركة فيها إلزامية للفرق كافة المنتسبة للاتحاد.وكانت جماهير النادي طالبت الإدارة برئاسة عامر أبو عبيد، بالعدول عن قرار تجميد نشاط كرة اليد، والمشاركة في البطولات المحلية التي تقام العام الحالي، مؤكدين أن كرة اليد في نادي الحسين تستحق الاهتمام والدعم، وسجلها الكبير والزاخر بالألقاب يتطلب من الجميع دعمها ومساندتها في هذه المرحلة المهمة، حسب ما جاء في تغريداتهم على منصات التواصل الاجتماعي.