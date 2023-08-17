الجمعة 18 آب 2023
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إدارة الوحدات مستمرة برئاسة حوامدة ووأد خيار اللجنة المؤقتة

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الوحدات
أكد أمين عام وزارة الشباب د.حسين الجبور، استمرار إدارة نادي الوحدات برئاسة بشار حوامدة، بعد المصادقة على كتب عدول 3 أعضاء عن الاستقالة التي تقدموا بها في وقت سابق، وهم نائب الرئيس غصاب خليل، أمين السر عوض الأسمر، ومدير نشاط الفئات العمرية وليد السعودي.اضافة اعلان
وبين الجبور، أن قرار العدول وأد خيار الذهاب إلى تشكيل لجنة مؤقتة تسير أعمال النادي، وفق ما كانت تتجه إليه الأمور إلى حد كبير.
وحول مصير الأعضاء الـ3 الآخرين المستقيلين، وهم حاتم أبومعيلش، خالد العبسي ومخلد الكوز، رد الجبور "لم يصل مديرية شباب العاصمة، ما يشير إلى عدول هؤلاء الأعضاء عن قرار استقالاتهم، مما يعني في حال أصروا على موقفهم، دعوة الأعضاء الاحتياط بدلا منهم في مجلس إدارة نادي الوحدات خلال الفترة المقبلة".
ويذكر أن الأعضاء المشار أليهم أعلاه، كانوا قد تقدموا باستقالات رسمية إلى وزارة الشباب، احتجاجا على قرار مشاركة فريق الكرة في مباراته أمام أهلي دبي، الذي يضم لاعبا سابقا يحمل الجنسية الاسرائيلية، والتي جرت مؤخرا في دبي ضمن منافسات ملحق دوري أبطال آسيا، وخسر فيها الوحدات بنتيجة 0-3، ورافق قرار المشاركة انقسام في آراء جماهير الندي، ما تسبب في أزمة داخل الإدارة.
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