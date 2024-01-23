إسبانيا وجهة "الملاكمة" التحضيرية لبطولة العالم بعد كوبا

مهند جويلس

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عمان- يتحضر المنتخب الوطني للملاكمة لبطولة العالم المقرر إقامتها في شهر آذار (مارس) المقبل، من خلال إقامة معسكرات خارجية، يهدف من خلالها الجهاز الفني واللاعبين برفع سوية التحضيرات، أملا بالمنافسة على الميداليات الملونة من جديد.وأنهى المنتخب الوطني أول من أمس معسكره الذي أقامه في كوبا منذ بداية الشهر الحالي، حيث أقام من خلاله المنتخب العديد من المواجهات الودية التنافسية مع لاعبي المنتخب الكوبي الرجال والشباب، حيث يمتلك الاتحاد الكوبي عدد من المنتخبات التابعة لكل منطقة هناك.وشارك في المعسكر الكوبي من المنتخب الوطني 7 لاعبين ولاعبة، وهم: حسين عشيش، عدي الهنداوي، عبادة الكسبة، زياد عشيش، محمد أبو جاجة، حذيفة عشيش، يوسف عشيش وحنان نصار. ويتطلع المدرب الكوبي للمنتخب الوطني داغوبيرتو سكوت، إلى الوصول باللاعبين للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، من خلال مواصلة التدريبات والمعسكرات خلال المرحلة الماضية، قبيل انطلاق بطولة العالم، حيث يأمل المنتخب في الاستفادة من تطور لاعبيه بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، من خلال الاحتكاك المستمر داخليا وخارجيا، والمشاركة في أكبر عدد من البطولات القارية والإقليمية.ويواصل المنتخب الوطني تدريباته في عمان خلال الأيام المقبلة بعد العودة من كوبا، قبل المغادرة إلى إسبانيا بداية شهر شباط (فبراير) المقبل، إذ يعد المعسكر الإسباني النهائي والتحضيري لبطولة العالم، علما بأن المعسكرات يتكفل بها اتحاد الملاكمة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية.ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حيث يتأهل أول وثاني كل مركز بشكل مباشر إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل، على أن يحدد لاحقا موعد تصفيات أخرى عن القارة الآسيوية في تايلند.ويسعى المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل أول ميدالية أولمبية، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة.وظفر لاعب المنتخب الوطني للرجال محمد أبو جاجة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) من العام الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في بالبطولة، فيما حصل المنتخب على 10 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية بالجزائر.وخيب منتخب الرجال الآمال، بفشله في نيل الميداليات خلال دورة الألعاب الآسيوية في الصين، والتي كانت مؤهلة للأولمبياد، حيث تأهل أول لاعبين من كل وزن بشكل مباشر، مع تبقي فرصة كبيرة لجميع اللاعبين في الوصول من خلال التصفيات أو بطولة العالم.