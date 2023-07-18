إشادة بجهود رجال الأمن العام في بطولة "درع المئوية"

يحيى قطيشات

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نال نشامى مديرية الأمن العام، التحية والتقدير من منظومة الكرة الأردنية، مع ختام منافسات بطولة درع اتحاد كرة القدم "المئوية"، وأشادت إدارات الأندية وجماهيرها بالعمل المؤسسي لكوادر المديرية أثناء أداء واجب التغطية الأمنية في ملعب الأمير محمد بالزرقاء، والذي شهد إقامة 66 مباراة هي حصيلة البطولة.وبذل رجال الأمن العام، جهودا كبيرة لتأمين متطلبات الحماية والأمن لمباريات البطولة كافة، وشكلوا الحصن الأمني للملعب، وبفضل جهودهم مضت المباريات بانتظام وسلامة.ونجحت وحدة أمن الملاعب، بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية بهدف الوصول إلى ملاعب آمنة وفق المعايير الدولية، بما عزز أمن وسلامة البطولة والمباريات، وبالتالي انعكس ذلك على كل أركان اللعبة، وتعامل رجال الأمن بحزم مع كل الذين حاولوا الخروج عن الروح الرياضية خلال المباريات، وخصوصا الجماهيرية منها، في الوقت الذي شكل فيه التعاون بين الاتحاد والأندية ومديرية الأمن العام راحة وأمنا للمنظومة الرياضية، وعملت على تأمين تشجيع مثالي بأجواء من الروح الرياضية العالية، والتصدي لكل من تسول له نفسه تعيكر أجواء الملاعب من الجماهير.والتزمت المديرية بتوفير العدد الكافي من رجالها في جميع المباريات بعيدا عن عدد الجماهير الحاضرة على المدرجات، وكان الحضور الأمني في معظم المباريات أكبر من عدد الجماهير على المدرجات.وبات الجمهور الرياضي يشعر بنعمة الأمن والأمان، بعيداً عن الشغب والعنف وإطلاق الشعارات المسيئة، وغيرها من المظاهر السلوكية غير الحضارية البعيدة كل البعد عن أصالة المجتمع الأردني الواحد.وقدمت وحدة أمن الملاعب خلال بطولة الدرع وكما في البطولات والنشاطات الرياضية كافة، نموذجا أردنيا مشرفا، وأثبتت أنها صاحبة خبرة وإمكانيات عالية متخصصة في التغطية الأمنية للأنشطة الرياضية بإضافة كوكبة العاملين فيها من ضباط وضباط صف قوات الدرك من أصحاب الكفاءات المعرفية والرياضية ومن الجنسين.وثمن المدير الإداري لفريق السلط عمر العطيات، جهود مديرية الأمن العام لتأمين وسائل الراحة للأندية والجماهير واللاعبين، وأشاد العطيات بالتعامل الحضاري لرجال الأمن العام، مبينا أن ذلك ينعكس على جمالية المباريات والأداء الفني للفرق واللاعبين، مطالبا الجماهير كافة بالالتزام بالروح الرياضية والتشجيع بكل روح رياضية خلال المباريات.وأثنى المشجع خالد الزيود، على التعامل الحضاري لرجال وحدة أمن الملاعب مع الجماهير، مشيدا بالتعاون والتنسيق مع روابط المشجعين خلال المباريات، وخصوصا مباراة الوحدات والفيصلي، وأضاف الزيود، أن رجال الأمن العام يقدمون كل المطلوب منهم خلال البطولات، مطالبا الجماهير وإدارات الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية بالتعاون مع رجال الأمن العام.ويقول المشجع محمد الدسوقي: "قدمت وحدة أمن الملاعب خلال بطولة الدرع جهدا تشاركياً عاليا لتوفير الأجواء الآمنة، والتسهيل على الفرق المشاركة في البطولة بجميع المجالات، بالتعاون والتنسيق مع روابط الجماهير، مضيفا أن عمل رجال وحدة أمن الملاعب خلال جميع البطولات يتسم بالدقة والتنظيم، والحرص على تقديم صورة حضارية مشرقة في التعامل مع الجماهير.