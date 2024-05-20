 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إشادة فرنسية بـ"منتخب الملاكمة" قبل خوض تصفيات "الأولمبياد"

منتخب الملاكمة خلال معسكره في تايلاند
منتخب الملاكمة خلال معسكره في تايلاند

حظي المنتخب الوطني للملاكمة، بإشادة من قبل مدرب المنتخب الفرنسي لويس ماريانو جونزاليس، على هامش المعسكر التدريبي الذي يخوضه المنتخب في العاصمة التايلندية بانكوك، استعدادا لخوض التصفيات العالمية الثانية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

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وأبدى جونزاليس إعجابه بلاعبي المنتخب الوطني، وحضورهم المميز خلال المعسكر واللقاءات الودية أمام لاعبيه ومنتخبات عدة أخرى، حيث أخبر الجهاز الفني بقيادة المدرب الكوبي داجوبيرتو سكوت، بأن المنتخب قادر على خطف أكبر عدد من البطاقات المؤهلة للأولمبياد. 


وشكلت الإشادة حافزا لدى لاعبي الملاكمة في تحقيق نتائج طيبة بالتصفيات التأهيلية المقبلة، حيث جاءت من أحد أكثر المدربين خبرة وكفاءة في الملاكمة الفرنسية كلاعب ومدرب، ما دفعهم لمواصلة التدريبات بجد واجتهاد من أجل بلوغ الأولمبياد، مع المدربين علي حسن ومحمود المراعبة وريم الشمري.


ويشارك في المعسكر التدريبي منتخبات من دول عدة أبرزها، فرنسا، تايلند، الفلبين، بولندا، إيرلندا، المكسيك وأستراليا، وخاض المنتخب مباريات ودية مع لاعبين من تلك الدول هدف من خلالها الجهاز الفني الوصول للجاهزية المثالية، استعدادا للتصفيات المقرر انطلاقها الجمعة المقبل في البلد ذاته.


ويمثل المنتخب في المعسكر والتصفيات المقبلة، اللاعبون الذين شاركوا بالتصفيات الماضية باستثناء محمد أبو جاجة، وهم: حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، يوسف عشيش (وزن تحت 57 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).


ويتواجد اللاعب عبادة الكسبة برفقة وفد المنتخب حاليا في تايلند من أجل مواصلة تدريباته مع اللاعبين تحضيرا للمشاركة في الأولمبياد، حيث إن المدرب سكوت فضل مواصلة حضوره مع المنتخب بهدف إبقائه بأفضل حالة بدنية وفنية، علما بأنه تأهل للأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه، من خلال التصفيات العالمية الأولى التي أقيمت في إيطاليا خلال شهر آذار (مارس) الماضي.

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