اضافة اعلان

أشهر اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع اتحاد الرياضات الإلكترونية، المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية - إي فوتبول، والذي يستعد لتسجيل مشاركته الأولى في بطولة كأس آسيا الإلكترونية 2023.وجاء إشهار المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية - إي فوتبول، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها اتحاد كرة القدم، منذ عامين، وتضمنت عقد ورشات عمل والتعاون مع الاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي، إلى جانب اعتماد نظام التدريبات والمعسكرات، لرفد المنتخب بأفضل المواهب.ويأتي إشهار المنتخب، والذي يشارك في البطولات الإقليمية والقارية والدولية مستقبلا، في إطار حرص الاتحاد الأردني، على توحيد الجهود لمواكبة تطور هذه اللعبة عالميا، والاهتمام بجيل جديد من مشجعي ومتابعي كرة القدم.ويتطلع المنتخب للمشاركة في بطولة كأس آسيا الإلكترونية، والتي تقام نسختها الأولى خلال الفترة 1-5 شباط (فبراير) المقبل، على هامش البطولة القارية 2023 في الدوحة.يذكر أن الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، تأسس العام 2017، برئاسة سمو الأمير عمر بن فيصل، كلجنة فرعية تحت مظلة اللجنة الأولمبية الأردنية، قبل أن يصبح اتحادا مؤقتا في آب من العام الماضي، وشارك بالعديد من البطولات على الصعيد العربي والدولي، وحقق لقب بطولة الدوري العربي الإفريقي بلعبة "أي فوتبول"، قبل أن يحصد المركز الأول لبطولة العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض كانون الأول (ديسمبر) الماضي.