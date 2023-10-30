إصدار جدول مباريات الدور الثاني من دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات

وتشارك فرق شباب الأردن، العربي، الاتحاد، عمان FC، الجزيرة، كفرجايز، أكاديمية رؤى المستقبل، اتحاد الرمثا، اليرموك، والصريح، في الدور الثاني من البطولة.
ويقام الدور الثاني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.
للاطلاع على جدول مباريات الدور الثاني من دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية الدرجات (اضغط هنا)