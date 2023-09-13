إصدار جدول مباريات دوري الشباب تحت 19 عاما لأندية النخبة

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عمان- الغد- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور الأول لدوري الشباب تحت 19 عاما لأندية النخبة، والذي ينطلق 20 الحالي.ويشارك في بطولة دوري الشباب تحت 19 عاما لأندية النخبة: الرمثا، الحسين، الوحدات، الفيصلي، الجزيرة، الأهلي، شباب الأردن، اليرموك، عمان FC، سحاب، البقعة، وعجلون.وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تقام مباريات الدور الأول من بطولة ت 19، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.بالمقابل، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.