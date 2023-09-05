إصدار جدول مباريات دوري المحترفين ودور الـ32 بالكأس

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أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الخامس وحتى الحادي عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.ويراعي جدول المباريات فترات التوقف الدولية لمنتخب النشامى، والتي يتخللها إقامة البطولة الدولية الرباعية في تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، والجولة الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، في تشرين الثاني(نوفمبر)، إضافة إلى مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية، ومنحهما فترات الراحة المناسبة.يذكر أن الحسين يتصدر ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، الرمثا 6، سحاب وشباب العقبة 5، مغير السرحان والأهلي 4، الجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.برنامج الكأسكما أصدر الاتحاد جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن CFI، لموسم 2023/2024، والتي تقام خلال الفترة 25-29 أيلول(سبتمبر) الحالي.ويلتقي السرحان مع أم القطين عند الخامسة عصر يوم الإثنين 25 من أيلول (سبتمبر) الحالي، على ملعب السرحان، قبل أن يواجه الهاشمية نظيره اليرموك عند السابعة والنصف على ستاد الأمير محمد.ويستقبل الصريح ضيفه الطيبة، عند الخامسة عصر يوم الثلاثاء على ملعب الأمير هاشم، وبالتوقيت ذاته يلتقي سحاب مع البقعة على ملعب البترا، فيما يحل عمان FC ضيفا على الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.ويواجه الأهلي نظيره العالية، عند الخامسة عصر يوم الأربعاء على ملعب البترا، وبالتوقيت ذاته يلتقي الجزيرة مع مرج الحمام على ملعب السلط، فيما يستقبل معان ضيفه اتحاد الرمثا عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد،بالتوقيت ذاته، يحل حرثا ضيفا على الفيصلي على ستاد عمان.ويحل صما ضيفا على مغير السرحان عند الساعة الخامسة عصر يوم الخميس على ستاد الأمير محمد، وبالتوقيت ذاته، يلتقي السلط مع العربي على ملعب السلط، قبل أن يستقبل الوحدات ضيفه جرش عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان، وبالتوقيت ذاته، يلتقي الجليل مع دوقرة على ستاد الحسن.وتختتم مواجهات دور الـ 32 من البطولة يوم الجمعة، حيث يلتقي شباب الأردن مع دير أبي سعيد عند الساعة الخامسة عصرا على ملعب البترا، فيما يواجه شباب العقبة نظيره الوحدة عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبالتوقيت ذاته، يستقبل الرمثا ضيفه وادي الريان على ستاد الحسن.وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.ويشهد دور الـ 32، من البطولة مشاركة أندية المحترفين الـ12، إضافة إلى (الجزيرة، الصريح، الهاشمية، السرحان، اتحاد الرمثا، اليرموك، عمان FC، العالية، البقعة، العربي)، من دوري الدرجة الأولى، والفرق الـ 10 المتأهلة من الدور التمهيدي: (دوقرة، الطيبة، صما، مرج الحمام، دير أبي سعيد، وادي الريان، الوحدة، حرثا، أم القطين، وجرش).جدول مباريات الأسابيع من 5 إلى 11 للدوري الأردني للمحترفينالأسبوع الخامسالجمعة 15-9 الجليل × سحاب الساعة 6 ستاد الحسنالسبت 16-9 السلط × الرمثا 6 ملعب السلطمغير السرحان × الأهلي 8:30 الأمير محمدالأحد 17-9 شباب الأردن × معان 6 ملعب البتراغير محدد الحسين × الوحدات - -الفيصلي × شباب العقبة - -الأسبوع السادسالخميس 21-9 سحاب × الرمثا 6 ملعب البتراشباب العقبة × الحسين 8:30 الأمير محمدالجمعة 22-9 مغير السرحان × الجليل 6 الأمير محمدالأهلي × الفيصلي 8:30 ستاد عمانالسبت 23-9 الوحدات × شباب الأردن 6 ستاد عمانمعان × السلط 8:30 الأمير محمدالأسبوع السابعالخميس 5-10 شباب الأردن × شباب العقبة 6 ملعب البتراالجمعة 6-10 سحاب × مغير السرحان 6 ملعب البتراالرمثا × معان 8:30 ستاد الحسنالسبت 7-10 الحسين × الأهلي 6 ستاد الحسنالفيصلي × الجليل 8:30 ستاد عمانالأحد 8-10 السلط × الوحدات 8:30 ستاد عمانالأسبوع الثامنالخميس 26-10 الأهلي × شباب الأردن 6 ملعب البترامعان × سحاب 8:30 الأمير محمدالجمعة 27-10 شباب العقبة × السلط 6 الأمير محمدالجليل × الحسين 8:30 ستاد الحسنالسبت 28-10 مغير السرحان × الفيصلي 6 الأمير محمدالأحد 29-10 الوحدات × الرمثا 8:30 ستاد عمانالأسبوع التاسعالأربعاء 1-11 الفيصلي × سحاب 7:30 ستاد عمانالخميس 2-11 الوحدات × معان 7:30 ستاد عمانالجمعة 3-11 السلط × الأهلي 5 ملعب السلطالرمثا × شباب العقبة 7:30 ستاد الحسنالسبت 4-11 شباب الأردن × الجليل 5 ملعب البتراالحسين × مغير السرحان 7:30 ستاد الحسنالأسبوع العاشرالخميس 23-11 معان × شباب العقبة 5 الأمير محمدالجمعة 24-11 الأهلي × الرمثا 5 ستاد عمانالجليل × السلط 7:30 ستاد الحسنالسبت 25-11 مغير السرحان × شباب الأردن 5 الأمير محمدمؤجلة سحاب × الوحدات - -الفيصلي × الحسين - -الأسبوع الحادي عشرالسبت 25-11 الحسين × سحاب 7:30 ستاد الحسنالجمعة 1-12 السلط × مغير السرحان 5 ملعب السلطالرمثا × الجليل 7:30 ستاد الحسنالسبت 2-12 معان × الأهلي 5 الأمير محمدالخميس 7-12 شباب العقبة × الوحدات 7:30 الأمير محمدمؤجلة شباب الأردن × الفيصلي - -المباريات المؤجلة لفريقي الوحدات والفيصلي بسبب الاستحقاقات الآسيويةالأحد 3-12 سحاب × الوحدات 6 ستاد عمانالجمعة 8-12 الفيصلي × الحسين 6 ستاد عمانالثلاثاء 12-12 شباب الأردن × الفيصلي 6 ستاد عمانالسبت 16-12 الحسين × الوحدات 6 ستاد الحسنالأحد 17-12 الفيصلي × شباب العقبة 6 ستاد عمان