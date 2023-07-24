إصدار جدول مباريات دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة

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أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الدور الأول لدوري الناشئين ت 17 لأندية النخبة لموسم 2023- 2024 الذي ينطلق 29 الحالي.ويشارك في بطولة دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة، الفيصلي، الوحدات، الرمثا، الحسين، الجزيرة، شباب الأردن، العربي، كفرجايز، عمان FC، الاتحاد، فرسان الأردن، والأهلي.وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تقام مباريات الدور الأول من بطولة ت 17، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى إلى الدور الثاني من دوري النخبة، الذي تقام مبارياته بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.بالمقابل، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.