الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

إصدار جدول مباريات دور الـ 16 من كأس الأردن لكرة القدم

كأس الأردن
ملصق بطولة كأس الأردن
عمان - الغد - أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن CFI، لموسم 2023/2024، والذي ينطلق الخميس 19 الشهر الحالي.
ويلتقي الجليل مع شباب العقبة عند الخامسة عصر الخميس 19 الحالي على ستاد الحسن.اضافة اعلان
ويستقبل شباب الأردن ضيفه الصريح عند الخامسة عصر الجمعة 20 الحالي، على ملعب البترا، وبذات التوقيت يلتقي السلط مع الجزيرة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره السرحان عند السابعة والنصف على ستاد الحسن.
ويحل معان ضيفا على الأهلي عند الخامسة عصر السبت 21 الشهر الحالي على ملعب البترا، فيما يلتقي الحسين مع اليرموك عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.
في المقابل، أرجأ الاتحاد تحديد موعد مباراتي مغير السرحان والوحدات، سحاب والفيصلي، لاحقا بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.
وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.
وأطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، مسمى جديد على بطولة كأس الأردن خلال المواسم الثلاثة القادمة لتصبح (كأس الأردن - CFI).
يذكر أن شركة (CFI) تعتبر شريك التداول المالي لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم، بموجب اتفاقية رعاية للمنتخبات الوطنية وبطولات المحترفين، وعدد من المسابقات النسوية، لمدة ثلاثة مواسم، ابتداءً من موسم 2023/2024.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مدرب الفيصلي غازي الغرايري يتحدث للاعبين في لقاء سابق - (من المصدر)

هل تنهي إدراة الفيصلي مهمة الغرايري ؟

منذ2 ساعة
فريدي

منتخب السلة يبلغ نهائي الأسياد ويحقق انجازا تاريخيا

منذ3 ساعة
المنتخب الوطني للجوجيتسو،

الجوجيتسو يخوض منافسات الآسياد الخميس

منذ3 ساعة
المنتخب الوطني للكراتيه

منتخب الكراتيه يستهل مشواره في الآسياد الخميس

منذ3 ساعة
بوستر سباق السرعة الرابع

مشاركة 51 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة الجمعة ‏

منذ3 ساعة
يزن العرب

سيلانجور الماليزي يفسخ عقد يزن العرب

03 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير |اليوم

حصبتنا هيبتنا

سائد كراجة |اليوم

بريكس إلى بريكس بلس

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات | منذ17 ساعة
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات | منذ17 ساعة
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
 