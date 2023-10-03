إصدار جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة تحت 17 عاما لأندية الدرجات

وتقام مباريات دور الـ 32 وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم التمديد لشوطين إضافيين مدة كل منها 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة، على أن تشارك الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في المرحلة الثانية من البطولة.
وتقام مباريات المرحلة الثانية من البطولة بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي بالإضافة إلى الفرق أصحاب المراكز من 7-12 في بطولة تحت 17 عاما لأندية النخبة، على أن تقام مباريات المرحلة الثانية بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1-6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة لموسم 2024/2025، والفرق الحاصلة على الترتيب من 7-10 تشارك في دوري الدرجات لموسم 2024/2025.
للاطلاع على جدول مباريات دور الـ 32 من دوري الناشئين ت 17 لأندية الدرجات (اضغط هنا)