إطلاق "دوري حارتنا" لفئة البراعم والأشبال بمشاركة 64 فريقا

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أطلقت شركة حلول تطوير الرياضة للتسويق الرياضي وخدمات الاستشارات الإدارية SportDS، مبادرة "دوري حارتنا" وهو دوري كرة قدم مخصص لفئة البراعم والأشبال للمواليد الفترة 2012-2015.وتقام منافسات الدوري خلال الفترة من 28 الشهر الحالي وحتى 9 أب (أغسطس) المقبل، على ملاعب (Twins Sport Village) الواقعة على طريق المطار، مع إطلاق شخصية (وسام) السفير المعتمد لدوري حارتنا.وجاء إطلاق "دوري حارتنا" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، في منصة زين للإبداع في مجمع الأعمال بحضور وزير الشباب محمد النابلسي ونائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة وجمع من الصحفيين والإعلاميين من وسائل الإعلام المختلفة، وممثلين عن الشركات الراعية للدوري، إضافة إلى ممثلين عن بعض الأكاديميات ونجوم كرة القدم الأردنية.وتعد هذه البطولة والتي يتزامن إطلاقها مع احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية، فريدة من نوعها لاستهدافها الأعمار من 9 إلى 10 أعوام، و11 إلى 12 عاما، حيث بإمكان المدربين أو معلمي التربية الرياضية أو أولياء الأمور، تشكيل فريق للمشاركة في هذا الدوري.وأعرب مهند محادين، الرئيس التنفيذي لشركة SportDS عن أن هذه المبادرة غير الربحية، صممت لتحاكي الحارات الذي انطلقت منها معظم المواهب الكروية والتي غدت نجوما ساطعة في كرتنا الأردنية.وأضاف محادين، أن شعبية اللعبة نمت عبر عقود كثيرة بعد إنجازات عربية وآسيوية سطرها الأجيال عبر التاريخ، ولكل من النجوم الأردنيين تجربته وحكايته الخاصة منذ الصغر في الحارة، حتى أصبحوا نجوما عندما كبروا، وأصبحوا ملهمين بإصرارهم ومهاراتهم للأجيال الصغيرة التي يجب توفير الفرصة لها منذ الصغر.وقال: "الأردن زاخر بالشباب الموهوب الذي يسعى للحصول على فرصة ممارسة اللعبة في ظروف أفضل، وأن يتم توفير منافسة ممتعة لهذه الفئة العمرية، لذا جاءت فكرة تصميم دوري للصغار كمنصة رياضية جديدة، لاستعادة مفهوم الحارة ودوريها وصداها الذي فقدناه في أجواء آمنة وممتعة، والتي ستحظى بمتابعة من المدربين".وتم تصميم الدوري ليستوعب مشاركة 64 فريقا من كلا الفئتين العمريتين، بإجمالي 704 لاعبين و64 مدربا مشرفا على الفرق، إضافة إلى إدارة 184 مباراة خلال العطلة الصيفية، ويتم تقديم طلبات المشاركة في دوري حارتنا لأي من الفئتين من خلال الموقع الإلكتروني (www.haretnaleague.com).وسيتم اختيار أول 32 فريقا، تتقدم بطلب المشاركة من كل فئة.وستحظى البطولة بجوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، إضافة إلى كأس البطولة والميداليات، إلى جانب جوائز فردية سيتم منحها لهداف البطولة وأفضل لاعب فيها وأفضل حارس وأفضل مدرب والفريق المثالي، وسيتم منح شهادات مشاركة بالدوري لجميع المشاركين.وبحسب تعليمات البطولة، ينقسم الدوري إلى مرحلتين:المرحلة الأولى:‎التصفيات التأهيلية، وتلعب المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل الفرق الفائزة في المباريات إلى "دوري حارتنا".المرحلة الثانية:دور الـ16 لكل فئة عمرية، وتلعب المباريات على النحو الآتي:‎تقسم الفرق الى مجموعتين كل مجموعة تضم 8 فرق، تلعب مباريات الدور بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة.‎مرحلة نصف النهائي والنهائي:‎يلعب بطل كل مجموعة مع وصيف المجموعة المقابلة، تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الفريقين الخاسرين في مرحلة نصف النهائي.‎تُلعب المباراة النهائية بين الفائزين في نصف النهائي.إطلاق شخصية "وسام"وتم خلال المؤتمر الصحفي إطلاق شخصية "وسام"، وهو السفير المعتمد لدوري حارتنا والمتحدث باسمه، ووسام هو فتى مفعم بالحيوية ذو تاج من الشعر المجعد الداكن، مليء بالحماس في ملعب كرة القدم. تعكس عيناه المعبرتين والحازمنين حبه للعبة، وابتسامته الدائمة تشع بالبهجة.‎وعلق مهند محادين على شخصية "وسام" بالقول: "نريد أن يحظى جميع الأطفال بالفرصة التي يحظى بها وسام، ونريد أن نرى تلك المواهب المتعطشة للعب كرة القدم، يلعبون اللعبة بأجواء ممتعة وننشر بينهم القيم الجميلة للكرة، ولذلك نسعى إلى أن نوفر بيئة آمنة لأحبائنا الأطفال ليمارسوا لعبتهم المفضلة، ويخطون الخطوة الأولى نحو الاحتراف".ويحظى هذا الدوري برعاية شركات وطنية أردنية، آمنت بأهمية هذه المبادرة وضرورة دعم الفئة العمرية الصغيرة مثل، شركة كيا الراعي البلاتيني للبطولة والراعي المصرفي برنامج عربي جونيور من البنك العربي، وراعي الاتصالات شركة زين الأردن، إضافة إلى راعي الأغذية شركة سنيورة ببرنامجها سوبر زيزو، إضافة إلى الراعي الطبي فيزيو ديستريكت وراعي المياه الحصري سما، حيث سيقوم جميع الرعاة بتقديم نشاطات تسويقية متعددة، كل في مجاله خدمة لأطفالنا.يشار إلى أن شركة حلول تطوير الرياضة "SportDS" هي شركة رائدة تم إنشاؤها في أواخر العام الماضي، للمساهمة والمساعدة في الارتقاء بمكانة الرياضة الأردنية وتشجع على أن يكون مجتمعنا أكثر صحة، وتعزيز لأن تكون الرياضة مزدهرة وذلك من خلال، توفير حلول للأعمال وحلول رقمية ضمن منظومة الرياضة في الأردن.