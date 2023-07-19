إطلاق رابط تسجيل بطولة الشباب لخُماسيات كرة القدم 2023

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أطلقت وزارة الشباب اليوم الأربعاء، رابط التسجيل والتعليمات الخاصة ببطولة الشباب لُخماسيات كرة القدم 2023، التي تنظمها الوزارة ضمن فعاليات صيف الأردن وفعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023 في محافظات المملكة كافة خلال الفترة من 14 الى 29 آب المقبل.ودعت الوزارة الشباب والفرق الشعبية ضمن الفئة العمرية 17 إلى 40 عامًا، للتسجيل بالبطولة عبر الرابط الإلكتروني المنشور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يبدأ من 19 من تموز وينتهي في العاشر من آب المقبل.وتهدف البطولة إلى تطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب، وتعزيز الروح الرياضية وخلق روح التنافس الإيجابي بين الشباب، وتنمية قدرات الشباب واكتشاف المواهب الشبابية الرياضية، ورفد صوف الفرق والمنتخبات الوطنية بها، واستثمار أوقات فراغ الشباب بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية وعلى المجتمع بالفائدة، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام الشباب في الالتقاء والتنافس في كافة المحافظات.وتتضمن منافسات البطولة التي ستقام على ملاعب المراكز الشبابية والأندية والصالات الرياضية في المحافظات؛ اقامة الدور الأول على مستوى الألوية خلال الفترة 14-21 من آب وإقامة الدور الثاني على مستوى المحافظات خلال الفترة من 25-29 آب وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.وتتضمن البطولة جوائز ومكافآت مالية مُجزية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل محافظة.ودَعت الوزارة الشباب من جميع المحافظات للمشاركة في البطولة التسجيل من خلال الرابط: http://championships.moy.gov.jo--(بترا)