الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

إطلاق منصة تسجيل معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023

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وزارة الشباب

أطلقت وزارة الشباب اليوم الخميس عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي, منصة تسجيل معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء وتجذير قيم العمل التطوعي، واستثمار أوقات الشباب خلال فترة العطلة الصيفية وتمكين الشباب وإكسابهم مختلف المهارات الحياتية، وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار وتمكينهم من مواكبة التطور التكنولوجي.اضافة اعلان
وتستهدف المعسكرات التي ستقام خلال الفترة من الثاني من تموز وحتى الخامس عشر من آب المقبلين؛ الشباب والشابات ضمن الفئة العمرية 12-30 عاما.
وتتضمن المعسكرات إقامة معسكرات المبيت والمعسكرات النهارية حيث تتضمن معسكرات المبيت معسكرات الكشافة والمرشدات، معسكرات المغامرة والتحدي والاستكشاف، معسكرات صناعة الألعاب الإلكترونية، معسكرات الذكاء الاصطناعي والروبوت، معسكرات أنماط الحياة الصحية، معسكرات الأمن السيبراني، معسكرات الملكية الفكرية ومعسكرات التدريب المهني والتقني.
فيما تتضمن المعسكرات النهارية إقامة معسكرات تفاعلية وتشاركية في المراكز الشبابية، معسكرات تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية في الأندية والهيئات الشبابية وإقامة معسكرات سواعد الإنقاذ، معسكرات الأمن والشرطة المجتمعية، معسكرات المسارات السياحية ومعسكرات حاضنات الأعمال والأركان الشبابية التي تشتمل على برامج الثقافة الوطنية والحماية وحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
ودعت الوزارة الشباب والشابات للمشاركة في المعسكرات التي تقام هذا العام عبر منصة تسجيل المعسكرات
عبر الرابط التالي:

 
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