الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعفاء منظومة اتحاد الكرة من الغرامات المالية والإدارية

الاتحاد الأردني لكرة القدم
الاتحاد الأردني لكرة القدم
 انطلاقا من حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على تخفيف الأعباء المترتبة على أركان المنظومة كافة، اتخذت الهيئة التنفيذية للاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، عدة قرارات وإعفاءات مالية وإدارية.اضافة اعلان
وراعت القرارات، إعفاء المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التأديبية وترخيص الأندية، ضمن فترات محددة، لتشمل الأندية بمختلف درجاتها والأكاديميات المرخصة والأندية النسوية، واللاعبين والأجهزة الفنية والادارية والطبية ومسؤولي الأندية ومسؤولي المباريات والجماهير وأي شخص أو هيئة ذات علاقة تعتمدها الهيئة التنفيذية، وتالياً القرارات:
1. تعفى إعفاءً عاماً جميع المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التأديبية ولائحة ترخيص الاندية والتي ارتكبت قبل تاريخ 1/5/2023 بحيث تزول حالة الإخلال أو المخالفة من أساسها وتسقط كل قضية، أو تحقيق، أو جزاء، أو عقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك المخالفات، وذلك باستثناء الغرامات المالية.
2. تعفى إعفاءً عاماً جميع المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التأديبية ولائحة ترخيص الاندية والتي ارتكبت خلال الفترة من 1/5/2023 ولغاية 3/10/2023 بحيث تزول حالة الإخلال أو المخالفة من أساسها وتسقط كل قضية، أو تحقيق، أو جزاء، أو عقوبة أصلية كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك المخالفات بما في ذلك الغرامات المالية، وعلى ان ترد أي غرامات مالية تم استيفاؤها عن المخالفات المرتكبة خلال هذه الفترة.
3. يشمل الاعفاء المنصوص عليه في البندين (1) و(2) أعلاه من هذا القرار جميع أركان لعبة كرة القدم بمن فيهم الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والادارية والطبية ومسؤولي الأندية ومسؤولي المباريات والجماهير وأي شخص أو هيئة ذات علاقة تعتمدها الهيئة التنفيذية.
4. على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) أعلاه لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في البندين (1) و(2) أعلاه ما يلي:
‌أ. المخالفات والعقوبات المتعلقة بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن الاتحاد الاردني لكرة القدم المنصوص عليها في المادة (38) من اللائحة التأديبية.
ب.  المخالفات والعقوبات المتعلقة بالتحرش وبالمخالفات الخطيرة المنصوص عليها في المواد (31)(34)(35)(36)(37)(39) (42) (44) (59/1) (74/1) (89) من اللائحة التأديبية.
‌ج. المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمخالفات الفردية المرتكبة من قبل الجمهور المنصوص عليها في اللائحة التأديبية.
د. المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في تعليمات الرقابة المالية على أندية المحترفين.
ه. المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي و/أو اللوائح والتعليمات الصادرة عن الاتحاد بخلاف اللائحة التأديبية ولائحة ترخيص الاندية.
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