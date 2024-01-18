الخميس 18 كانون الثاني 2024
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إعلان تشكيلة منتخب الناشئين للمعسكر التدريبي في تونس

تشكيلة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم - (من المصدر)
تشكيلة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم - (من المصدر)
 أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين تحت 17سنة، بقيادة المدرب عبدالله القططي، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 19 لغاية 29 كانون الثاني (يناير) الحالي، في تونس، استعدادا للتصفيات الآسيوية تشرين الأول القادم.اضافة اعلان
وضمت القائمة: قصي الحلاحلة، ⁠زياد الزعبي، محمد الشلول، خزرج القاسم، هشام سلامة⁠، طارق الدهامشة، أحمد فريتخ، ياسر الحمبوز⁠، مهند مصطفى، عز الدين المصري، حسين ذيابات، محمد ابو الغنم، أحمد ملكاوي، زيد الخالدي، حسن العابورة، زيد ابو دهيم، حسام السنجلاوي، محمود الطميزي، محمد ابو رمح، قيس الشواشرة، أحمد الربايعة، أكرم العواقلة، محمد عبيدات.
ومن المنتظر أن يغادر وفد المنتخب صباح غد الجمعة 19 كانون الثاني إلى تونس، حيث يواجه أصحاب الأرض مرتين وديا يومي 22 و 25 من الشهر ذاته. 
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية تشرين الأول المقبل.
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