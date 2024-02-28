إعلان قائمة المنتخب الوطني تحت 17 عاما لمواجهة أوزبكستان وديا

اضافة اعلان

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما ، بقيادة المدرب عبدالله القططي، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لمواجهة نظيره الأوزبكي مرتين وديا في عمان، تأهبا للتصفيات الآسيوية تشرين الأول القادم.وضمت القائمة: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، محمد الشلول، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، حسام السنجلاوي، قيس الشواشرة، حمزة يغنم، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمد شحدة، طارق الدهامشة، أكرم أبو عاقولة، حسين ذيابات، أحمد الربابعة، ضياء الدين هاشم.ويلتقي المنتخب مع نظيره الأوزبكي يومي السبت 2 والإثنين 4 آذار ( مارس) المقبل المقبل، على ملعب جاوا في عمان.ويواصل المنتخب تدريباته الفنية والبدنية يوميا، حيث يستعد للدخول بمعسكر تدريبي ظهر غد الخميس بأحد فنادق عمان، استعدادا للمواجهتين.وبين القططي أهمية مواجهتي أوزبكستان للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين، في إطار مرحلة إعداد المنتخب للاستحقاق الرسمي.وقال : " نواجه منتخب مميز ونعلم إمكانياته، لكننا ندرك الفائدة التي سيجنيها الفريق من خلال الاحتكاك القوي المطلوب للتطوير ورفع الحالة الفنية والبدنية للاعبين، حيث نعمد دائما على مواجهة منتخبات على سوية عالية وصاحبة تصنيف متقدم بفئة الناشئين".ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 17 عاما إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.