الأحد 03 أيلول 2023
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إعلان قائمة "النشامى" لمواجهتي النرويج وأذربيجان

إعلان قائمة "النشامى" لمواجهتي النرويج وأذربيجان
إعلان قائمة "النشامى" لمواجهتي النرويج وأذربيجان

 أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الحسين عموته، القائمة النهائية للنشامى، والتي ضمت 24 لاعباً، استعدادا لمواجهتي النرويج وأذربيجان وديا يومي 7 و 12 أيلول الجاري، ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.اضافة اعلان

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

في المقابل، تعذر انضمام الحارس عبدالله الفاخوري للقائمة بسبب المرض الذي فرض احتجابه عن مرافقته للنشامى، لاستكمال علاجه في عّمان.

وينتظر أن يجري منتخب النشامى تدريبه الأخير غدا الأحد 3 أيلول على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب، بحضور وسائل الإعلام، حيث يغادر الوفد إلى النرويج بعد غد الاثنين، بانتظار اكتمال الصفوف في العاصمة أوسلو مع التحاق عدد من اللاعبين المحترفين بالخارج.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النرويجي في أوسلو مساء الخميس 7 أيلول، ثم أذربيجان في باكو الثلاثاء 12 من الشهر ذاته، وديا خلال فترة أيام فيفا المعتمدة.

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.
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