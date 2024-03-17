الأحد 17 آذار 2024
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إعلان قائمة منتخب الشباب لوديتي سورية واليابان

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إعلان قائمة منتخب الشباب لوديتي سورية واليابان
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، قائمة اللاعبين استعدادا لإقامة معسكر داخلي حتى 25 آذار (مارس) الحالي، تتخلله ثلاث لقاءات ودية، تأهبا للتصفيات الآسيوية أيلول (سبتمبر) المقبل.اضافة اعلان

وضمت القائمة 23 لاعبا، وهم: سلامة سلمان، عبدالله الشقران، محمد الطرايرة، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، عمر خضر، عودة الفاخوري، مؤمن الساكت، محمد أبو السكر، يوسف قشة، محمود ذيب، عدنان نوفل، ينال المحمود، محمد أحمد، أمين أبو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود،  نتانيال المومني، وأنس الخب.

ويتخلل المعسكر لقاء المنتخب الوطني مع نظيره السوري عند الحادية عشر مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب جاوا، قبل أن يواجه اليابان مرتين يومي 21 و 25 من الشهر الحالي، على الملعب والتوقيت ذاته.
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