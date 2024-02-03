إنجاز النشامى يدخل الفرح والسعادة في قلوب الأردنيين

يحيى قطيشات

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عمان-عم الفرح والاحتفالات في كافة مناطق المملكة، عندما أكمل اللاعب الطاجيكي وحدت حنونوف كرة عبدالله نصيب بمرمى فريقه هدفا بالدقية 66، في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، وهو الهدف الذي نقل المنتخب الوطني للنصف النهائي.الأردنيون في المنازل والمقاهي والتجمعات عاشوا لحظات تاريخية رافقتها الأهازيج والتغني للمنتخب ولاعبيه والقيادة الهاشمية، في واحدة من أروع وأجمل الصور.وانعكست مشاهد الفرح في العاصمة الأردنية عمان وعدد من المدن الأردنية، حيث أطلق الأردنيون العنان لأبواق السيارات في الشوارع الرئيسية، وكذلك غطت الفرحة والأغاني الكثير من المقاهي والأسواق في احتفالية تاريخية، وأغلقت السيارات ومواكب الفرح عددا من شوارع المملكة، ولوح المشجعون بالأعلام الأردنية وصورة جلالة الملك والمنتخب واللاعبين.وشكل تواجد سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد وسمو الأميرة رجوة، وسمو الأميرة سلمى بنت الحسين، والحضور الدائم لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد دفعة معنوية للاعبين والجماهير، كما كان للجماهير الأردنية في قطر دور كبير في النتائج الإيجابية التي سجلها النشامى وخصوصا في مواجهتي العراق وطاجيكستان.ويرى الشارع الرياضي الأردني أن المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة، استحق التحية وكسب الاحترام، وتمكن من تغيير الصورة الفنية الضعيفة في بداية مشواره مع النشامى وتقديم الصورة القوية للكرة الأردنية في البطولة القارية التي تعتبر الأقوى في نسختها الحالية، حيث نال المنتخب الإعجاب والثناء من كافة أوساط البطولة، وبات عموتة يحمل على عاتقه آمال الشعب الأردني بمشاهدة النشامى في المباراة النهائية بعد أن استحق التواجد في المربع الذهبي لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية.وأكد رئيس نادي السلط خالد عربيات أن المنتخب الوطني جلب الفرحة وسعادة للجماهير الأردنية من خلال عروض فنية قوية وانتصارات مدوية وإمكانيات فنية رائعة لنجوم النشامى وقال عربيات: " قدم المنتخب في النسخة الحالية مستويات ومباريات كبيرة، ولعل أجملها أمام المنتخبين الكوري الجنوبي والعراقي، وأكد لاعبو النشامى علو كعبهم وإصرارهم وظهرت روح الإصرار والتحدي عليهم، فكان الإنجاز بالوصول للدور نصف النهائي".وأكد عربيات أن حضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، شكل دفعة معنوية كبيرة للنشامى في تحقيق الانتصار على منتخب طاجيكستان، ومواصلة الحلم الأردني في المنافسة على لقب البطولة، وقدم عربيات التهاني لأسرة اتحاد الكرة بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين.وقال رئيس نادي الصريح عمر العجلوني: "يوم تاريخي للكرة الأردنية بكل المعاني، إنجاز غير مسبوق تحتاجه الكرة الأردنية، بطولة كأس آسيا 2023 شكلت انطلاقة قوية وجديدة لمنتخب النشامى الذي زرع الأمل في قلوب الأردنيين بإمكانية التأهل لبطولة كأس العالم 2026، ما قدمه المنتخب خلال المباريات من عروض فنية قوية أسعدت الجماهير الأردنية ومنظومة الكرة، وبثت الأمل في بداية مبشرة للأندية".وتطرق العجلوني إلى دعم القيادة الهاشمية للرياضة والحضور الأنيق لسمو ولي العهد وتشجيعه للاعبين قبل وأثناء وبعد المباراة، حيث انعكس هذا الدعم على أداء المنتخب واللاعبين.وتمنى أن يعود المنتخب بكأس البطولة، وهذا ليس بغريب على هذا الجيل المميز من اللاعبين والقيادة الحكيمة لسمو رئيس الاتحاد.وهنا اللاعب الدولي السابق عبدالله ذيب المنتخب بهذا الإنجاز الكبير، والتأهل التاريخي غير المسبوق، والذي جاء بفضل القيادة الحكيمة لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد، وتواجد جيل من اللاعبين المميزين الذين تألقوا خلال منافسات البطولة، ولعبوا مباريات ستبقى للذكرى، والإشادة بالمدير الفني للمنتخب الحسين عموتة والذي سخر الإمكانيات الفنية للاعبين في بوتقة كروية جميلة.وأكد ذيب والذي سبق له التواجد مع المنتخب في البطولة القارية، أن القادم أفضل بعون الله، وسقف الطموحات ارتفع إلى أعلى الدرجات، والأمل بقدرات النشامى في تجاوز المنتخب الكوري الجنوبي، ووضع اسم الأردن في المشهد النهائي.وقال المدرب الوطني واللاعب الدولي السابق منير أبو هنطش: "برهن منتخب النشامى على علو كعبه وقدم مستويات فنية راقية، واللاعبون استحقوا الإشادة وكل عبارات الثناء، حيث كان المنتخب في الموعد ونجحوا في تغيير الصورة أمام المتابعين من مختلف انحاء آسيا، وتوظيف الإمكانيات الفنية من قبل المدير الفني الحسين عموتة كان مميزا، وعرف عموتة طريق الانتصارات من خلال متابعة واحترام قدرات المنافسين بكل اتقان".وقال محمد بلال، الذي تابع المباراة مع عائلته: "ما أجمل الفوز سجلنا اسمنا بحروف من ذهب في قائمة المنتخبات الكبيرة في آسيا، والنشامى رفعوا رؤوسنا، وان شاء الله سنكون مع فرحة أردنية ولقب أردني قاري، والنشامى اسعدوا الجماهير والأردن بكامله والنشامى كانوا كبارا كما عهدناهم على الدوام، كنا على أعصابنا طوال الوقت، لكن النهاية كانت سعيدة للجميع".وقالت سهام محمد، التي تابعت المباراة عبر شاشة كبيرة في العاصمة عمان: "منتخبنا الوطني رفع إسم الوطن عاليا، النتيجة كانت منطقية جدا، وإن شاء الله سنفوز على المنتخب الكوري، النشامى قدم مباريات كبيرة وأداء عالي، وكأس البطولة من نصيبه بإذن الله".وبين المشجع منذر العبادي، أن الفرح الأردني امتد لكافة مناطق الأردن بعد الإنجاز التاريخي، وعبر كل الأردنيين عن فرحتهم بالأهازيج والأغاني، إلى جانب تبادل التهاني والتبريكات وسط أجواء من الفرح بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الأردني لأول مرة، وقال:" النشامى اقتراب من الوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق الإنجاز والعودة بالكاس".