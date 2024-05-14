الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيقاف الحوامدة 4 مباريات وتغريمه ألف دينار

بشار الحوامدة
بشار الحوامدة

قررت اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، إيقاع عقوبة الإيقاف على رئيس نادي الوحدات بشارالحوامدة لأربع مباريات رسمية، إلى جانب تغريمه مبلغ مادي يقدر بـ 1000 دينار، عملا بأحكام المادة 84 من اللائحة التأديبية لاتحاد الكرة.

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وبدوره، تقرر تغريم نادي الوحدات مبلغ ألف دينار عملا بأحكام المادة (48) من اللائحة التاديبية، إضافة إلى مبلغ مادي يقدر بـ 400 دينار عقولة على جماهير نادي الوحدات، عملا بأحكام المادة (88/1/أ) من اللائحة التأديبية، عطفا على ما بدر من الجماهير خلال مواجهة الحسين إربد بدوري المحترفين.


وأوقعت اللجنة التأديبية عقوبة مالية على نادي الحسين بقيمة 700 دينار، بسبب أفعال جماهيره خلال اللقاء نفسه في إياب دوري المحترفين لكرة القدم.


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