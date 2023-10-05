الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحادا الكرة وغرب آسيا يدعمان الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034

سمو الأمير علي بن الحسين - (من المصدر)
سمو الأمير علي بن الحسين - (من المصدر)
 أكد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، سمو الأمير علي بن الحسين دعم الاتحاد المطلق للمملكة العربية السعودية وملف ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.اضافة اعلان
وأشار سموه إلى أن تقدم الاتحاد السعودي لاستضافة المونديال، أمر يدعو للفخر والاعتزاز، ويتطلب في الوقت ذاته توفير أدوار داعمة ومساعدة للمساهمة في إسناد تنظيم بطولة كأس العالم إلى السعودية.
وقال: “إن اتحاد غرب آسيا ومنذ تأسيسه يرتكز في مهامه ومسؤولياته على وحدة الصف، وتوحيد الجهود الرامية لدعم كرة القدم في الإقليم والمنطقة العربية على حد سواء، واستنادا على هذه الرسالة نؤكد الدعم المطلق والصريح من اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للسعودية، ذلك أن نجاحها يعتبر نجاحا للجميع، وخطوة كبيرة نحو آفاق أوسع من التألق ومستقبل مبشر بالمزيد من الازدهار”.
وأضاف الأمير علي: “يؤمن اتحاد غرب آسيا بقدرة السعودية على تقديم ملف يتضمن أعلى المستويات، وذلك قياسا بما تملكه المملكة الشقيقة من حضور دائم على الخريطة الرياضية العالمية، ونظرا لاسهاماتها الإيجابية الواضحة على مختلف الأصعدة، ودورها الرائد دوما في دعم الشباب والرياضة وكرة القدم على وجه التحديد”.
وأكد الأمير علي أن اتحاد غرب آسيا سيسخر كافة أمكاناته لدعم الاتحاد السعودي والوقوف جنبا إلى جنب معه أثناء سباق ترشحه لاستضافة الحدث الكروي الأكبر  عالميا، وعبر عن أمله أن يلقى هذا الملف تأييدا واسعا، ذلك أن السعودية قادرة وبكل ثقة على تنظيم نسخة مونديالية استثنائية.
كما اصدر اتحاد كرة القدم الأردني  برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، بيانا أكد فيه  دعمه الكامل لملف ترشح الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لاستضافة كأس العالم 2034.
وقال اتحاد الكرة: “ نؤمن أن ما تملكه السعودية من مقومات وقدرات استثنائية، في مختلف المجالات، يمنح ملف ترشحها، التفرد والامتياز، لاستضافة منافسات كأس العالم بأبهى صورة، وتقديم نسخة مثالية تجسد ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من نهضة وتقدم وازدهار، عززت مكانتها الراسخة بالإرث الحضاري والثقافي العظيم.. نفتخر ونعتز في الاتحاد الأردني، بالخطوات الواثقة والحكيمة للأشقاء في السعودية، لاستضافة المونديال، مجددين في الوقت ذاته، التزامنا الوثيق تجاه إنجاح هذه المساعي، وتقديم الدعم اللازم والمطلوب، لضمان إقامة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.
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