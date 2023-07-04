اتحاد "الأجسام" يقيم دورة دولية اليوم تحضيرا لانطلاق "مستر يونيفيرس"

مصطفى بالو

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يتلهف أبطال وعشاق منافسات بناء الأجسام واللياقة البدنية، لانطلاق منافسات بطولة "مستر يونيفيرس/الأردن" خلال الفترة من (6-9) تموز (يوليو) الحالي، وهي البطولة العالمية التي يستضيفها الاتحاد، وينظمها المسؤول عن تنظيم كبرى البطولات العالمية الحكم الدولي طارق خليل، تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي تشمل فئات البدي بلدنج، والكلاسيك والفيزيك، وجديدها تحدي اللياقة البدنية للرجال والسيدات، وبمشاركة دولية واسعة يتنافسون على جوائز البطولة المميزة ماليا وبطاقات احتراف، على مسرح الأرينا في جامعة عمان الأهلية.وعلى هامش الحدث العالمي المهم، يقيم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، دورة دولية يسمح فيها بالمشاركة لجميع أركان اللعبة من حكام ومدربين ولاعبين من الجنسين، والتي تنطلق عند الساعة 4 من مساء اليوم في قاعة الراحل عبدالله أبونوار في صالة الأميرة سمية بمدية الحسين للشباب.ورد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات على استفسارات "الغد": تأتي هذه الدورة بمثابة صقل وإنعاش، ويحاضر فيها سكرتير لجنة الحكام في القارة الأوروبية جوس ماريا، والتي تشتمل على كل ما يريد أن يعرفه، الحكام والمدربين واللاعبين والمهتمين باللعبة، بفئات المنافسة وأشكال تحكيمها وقوانينها وما استجد على قانون اللعبة، وكيفية حسم بطاقات الاحتراف وتحديد أبطالها بشكل دقيق، في المنافسات التي لها أساسيات ثابتة بالتحكيم، لكنها تعتمد على النظر وليس هناك أشكالا إلكترونية رقمية في تاريخ اللعبة، وستكون المشاركة فيها للرجال والسيدات، وهي بمثابة تجهيز لإدارة فعاليات البطولة، في منافسات الهواة والمحترفين، والأخيرة لها حكامها التابعين الدوليين البالغ عددهم 9 حكام، حاصلين على الشارة الدولية من لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، من ضمنهم الحكم الأردني المحترف بلال دويكات".وعن آخر تحضيرات البطولة العالمية وضيوفها، قال كلمات: "البطولة تحظى بحضور رئيس الاتحاد الدولي الإسباني روفائيل سانتوغة، ونائبه رئيس الاتحادين المصري والأفريقي د.عادل فهميم، ورؤساء عدد من الاتحادات العربية وومثليهم، في الوقت الذي نكثف فيه الجهود، لتسهيل الأمور كافة أمام مسؤول تنظيم البطولة الحكم الدولي طارق خليل، ونتابع أدق التفاصيل المنجزة سواء في استقبال الضيوف من كبار مسؤولي اللعبة عربيا ودوليا، إلى جانب الحكام والمدربين واللاعبين واللاعبات المشاركن في مختلف فئات البطولة، والتجهيزات الاحترافية في صالة العرض على مسرح جامعة عمان الأهلية، والترتيبات بمستوى الحدث، وسيكون عشاق وأبطال بناء الأجسام واللياقة البدنية في الأردن أمام حدث عالمي استثنائي بالتنظيم والمنافسة".وتمنى كلمات النجاح الفني والتنظيمي اللافت في هذه البطولة، بما يعزز من مكانة "الأجسام" الأردنية التي تحتل مساحة مميزة على لائحة الاهتمام الدولي، متوقعا منافسة قوية في مختلف الفئات لحجز المراكز الأولى، وجوائزها المالية المميزة وبطاقات احتراف اللعبة اللافتة، وسندعم لاعبينا في مختلف الفئات، وجديدنا منتخب تحدي اللياقة البدنية، الذي سيكون مفاجأة البطولة بإمكانيات لاعبيه ولاعباته، وستكون عمان الانطلاقة للمشاركة في بطولات الاتحاد الدولي لهذه الفئة".