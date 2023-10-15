اتحاد الإعلام الرياضي يطالب "دولي الصحافة الرياضية" بإدانة غطرسة الاحتلال

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طالب الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح يدين ويستنكر العدوان الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة، ويستهدف الأطفال والنساء والسكان الأبرياء العزل والصحفيين والرياضيين ويُحدث الدمار الشامل في البنية التحتيةـوأكد مجلس إدارة الاتحاد خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد، دعمه المطلق والوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين وتأكيد ضرورة أن يضطلع الإعلام الرياضي العالمي والدولي بدوره لشجب وإدانة هذا الاعتداء الصهيوني الغاشم الذي يتعرض لها القطاع.وثمن اتحاد الإعلام الرياضي عالياً المواقف الثابتة والراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدعم الموصول للقضية الفلسطينية وموقف جلالته الحازم تجاه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأهل في فلسطين وبخاصة في غزة.وأبدى اتحاد الإعلام الرياضي الأردني، استنكاره للصمت العالمي عن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبا المجتمع الدولي بشكل عام والرياضي بشكل خاص، بالتدخل لإنقاذ أطفال ونساء غزة، معتبرا أن ما يجري في غزة من إرهاب صهيوني يستدعي تحرك المجتمع الدولي بجميع أطيافه لحماية الأشقاء في فلسطين من غطرسة آلة الاحتلال الإسرائيلي.