الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد الإعلام الرياضي يطالب "دولي الصحافة الرياضية" بإدانة غطرسة الاحتلال

شعار الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي
شعار الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي
طالب الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح يدين ويستنكر العدوان الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة، ويستهدف الأطفال والنساء والسكان الأبرياء العزل والصحفيين والرياضيين ويُحدث الدمار الشامل في البنية التحتيةـاضافة اعلان

وأكد مجلس إدارة الاتحاد خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد، دعمه المطلق والوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين وتأكيد ضرورة أن يضطلع الإعلام الرياضي العالمي والدولي بدوره لشجب وإدانة هذا الاعتداء الصهيوني الغاشم الذي يتعرض لها القطاع.

وثمن اتحاد الإعلام الرياضي عالياً المواقف الثابتة والراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدعم الموصول للقضية الفلسطينية وموقف جلالته الحازم تجاه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأهل في فلسطين وبخاصة في غزة.

وأبدى اتحاد الإعلام الرياضي الأردني، استنكاره للصمت العالمي عن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبا المجتمع الدولي بشكل عام والرياضي بشكل خاص، بالتدخل لإنقاذ أطفال ونساء غزة، معتبرا أن ما يجري في غزة من إرهاب صهيوني يستدعي تحرك المجتمع الدولي بجميع أطيافه لحماية الأشقاء في فلسطين من غطرسة آلة الاحتلال الإسرائيلي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جماهير نادي سلتيك الإسكتلندي تدعم فلسطين خلال مباراة لفريقها - (من المصدر)

نجوم الكرة لا يملكون إلا شعبيتهم وكلماتهم لنصرة غزة

12 تشرين الأول 2023
صورة تعبيرية للعبة كرة القدم - (من المصدر)

أحداث غزة تحول نجوم الكرة لمحللين سياسيين وخبراء عسكريين

09 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
البعثة الأردنية البارالمبية

البعثة البارالمبية تصل الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

منذ2 ساعة
جانب من منافسات الدرجة الثالثة

اختتام الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الثانية

منذ2 ساعة
لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري يحاول المرور من لاعبي المنتخب الإيراني - (من المصدر)

الأخطاء الدفاعية للاعبي المنتخب الوطني تحرج عموتة

منذ19 ساعة
ملصق الدورة العالمية القتالية -(من المصدر)

بطولة العالم ودورة الألعاب القتالية على طاولة "الكراتيه"

منذ19 ساعة
المدير الفني الجديد لفريق الفيصلي أحمد هايل - (من المصدر)

5 تحديات تواجه هايل في مهمته التدريبية مع الفيصلي

منذ19 ساعة
صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي والعربي في لقاء سابق - (الغد)

الأهلي يسعى لحسم لقب "دوري اليد" في مواجهة العربي اليوم

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما تخطط له إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

كيف طمأن الرئيس بايدن الفلسطينيين؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الترانسفير.. ليس مجرد أمنية!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن الغذاء والدواء

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأدوات الحقوقية لمواجهة انتهاكات إسرائيل إعلاميا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 