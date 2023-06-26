الإثنين 26 حزيران 2023
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اتحاد التايكواندو يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي للكيكوان

فيصل العبداللات ولي دونج ساب بعد توقيع اتفاقية التعاون -(من المصدر)
فيصل العبداللات ولي دونج ساب بعد توقيع اتفاقية التعاون -(من المصدر)
وقع اتحاد التايكواندو مذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي للكيكوان، تهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين، بما يؤدي إلى الارتقاء بلعبة التايكواندو وزيادة انتشارها.اضافة اعلان
وتتضمن مذكرة التفاهم، افتتاح مكتب للكيكوان في الأردن لخدمة المنتسبين للتايكواندو في المنطقة والتسهيل من مهمتهم، إضافة إلى الاستمرار بعقد فحوصات الترقية وإقامة الدورات التدريبية المتقدمة وأبرزها دورة المدربين الأساتذة ودورة الفاحصين.
وقد وقع الاتفاقية عن اتحاد التايكواندو أمين السر فيصل العبداللات، وعن الاتحاد العالمي للكيكيوان لي دونج ساب رئيس الاتحاد.
وتجدر الإشارة، إلى أن الأردن أصبح مركزا إقليميا لإقامة الدورات التدريبية والتحكيمية. 
وسبق أن أقام اتحاد التايكواندو وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للكيكوان دورة أساتذة التايكواندو الدولية، وتعتبر هذه الدورات شرطا رئيسيا لمن يرغب بالمشاركة في دورة فاحصي الترقية للأحزمة السوداء، وتشتمل على (دورة الماجستير الدولية لحملة أحزمة الكيكوان 3 دان للأعمار فوق 20 عاما والترقية والإنعاش لحملة أحزمة الكيكوان 4 حتى 9 دان للأعمار فوق 20 عاما للدرجات الأولى والثانية والثالثة).
كما تشمل محاضرات خاصة عن روح التايكواندو وتاريخها، وقواعد اختبارات الترقية والمصطلحات والحركة الأساسية للبومسي (الحزام الملون)، والبومسي الثاني (الحزام الأسود).
وتقام هذه الدورات من أجل تعزيز تنمية رياضة التايكواندو، مثلما تهدف إلى وضع معيار مؤهل للماجستير الدولي، ومن أجل توحيد حركات التايكواندو الأساسية.
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