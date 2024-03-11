اتحاد الجولف يثمن الدعم الكبير من الأمن العام

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جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها اليوم الاثنين رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي ونائبه ناصر الشوملي إلى مساعد مدير الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب العميد أنور الطراونة وبحضور الأمين العام للاتحاد الرياضي للشرطة العقيد ينال الجازي.وتطرق البرغوثي للحديث عن بدايات رياضة الجولف، عبر تشكيل نواة المنتخب الوطني من نشامى مديرية الأمن العام، والذين بدأوا رحلة تمثيل الأردن في البطولات المحلية والدولية، قبل أن يستمروا في عملهم مساعدين ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وأثمر عن تبوأهم مهمة التدريب والتطوير لأداء لاعبي رياضة الجولف في الأردن.وشدد رئيس اتحاد الجولف على الدور الكبير الذي يلعبه أفراد مديرية الأمن العام في زيادة رقعة انتشار رياضة الجولف، من خلال مساهمتهم في الإشراف على تدريب نحو 1800 لاعبا من طلبة المدارس، فضلا عن دورهم في إنجاح بطولة دوري جولف الناشئين، والذي أصبح اليوم محطة شاملة للفئات العمرية كافة وللجنسين، مستذكرا في الوقت ذاته سلسلة الإنجازات المتحققة للعبة، والتي كان آخرها إحراز لاعبي المنتخب الوطني لقب البطولة العربية للناشئين، والتي استضافتها تونس العام الماضي، إلى جانب إحرازهم العديد من الميداليات الملونة في مختلف البطولات.وأكد البرغوثي على الدعم الكبير الذي تقدمه مديرية الأمن العام في مختلف الرياضات الفردية والجماعية بالمملكة، عبر تهيئة الظروف المثالية لجميع الرياضيين من أجل دعم المنتخبات الوطنية، أملا باستمرار مسيرة الإنجازات، التي تمتلك مديرية الأمن العام سلسلة من روادها الأبطال، أصحاب الإنجازات المتحققة في الرياضات كافة.