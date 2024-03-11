الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد الجولف يثمن الدعم الكبير من الأمن العام

شعار مديرية الأمن العام والاتحاد الأردني للجولف
شعار مديرية الأمن العام والاتحاد الأردني للجولف
ثمنت أسرة الاتحاد الأردني للجولف، الدعم اللوجستي والمعنوي والفني الكبير المقدم من نشامى مديرية الأمن العام ممثلة باللواء الركن عبيدالله المعايطة، وذلك في سبيل تطوير واستدامة رياضة الجولف في المملكة الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها اليوم الاثنين رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي ونائبه ناصر الشوملي إلى مساعد مدير الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب العميد أنور الطراونة وبحضور الأمين العام للاتحاد الرياضي للشرطة العقيد ينال الجازي.

وتطرق البرغوثي للحديث عن بدايات رياضة الجولف، عبر تشكيل نواة المنتخب الوطني من نشامى مديرية الأمن العام، والذين بدأوا رحلة تمثيل الأردن في البطولات المحلية والدولية، قبل أن يستمروا في عملهم مساعدين ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وأثمر عن تبوأهم مهمة التدريب والتطوير لأداء لاعبي رياضة الجولف في الأردن.

وشدد رئيس اتحاد الجولف على الدور الكبير الذي يلعبه أفراد مديرية الأمن العام في زيادة رقعة انتشار رياضة الجولف، من خلال مساهمتهم في الإشراف على تدريب نحو 1800 لاعبا من طلبة المدارس، فضلا عن دورهم في إنجاح بطولة دوري جولف الناشئين، والذي أصبح اليوم محطة شاملة للفئات العمرية كافة وللجنسين، مستذكرا في الوقت ذاته سلسلة الإنجازات المتحققة للعبة، والتي كان آخرها إحراز لاعبي المنتخب الوطني لقب البطولة العربية للناشئين، والتي استضافتها تونس العام الماضي، إلى جانب إحرازهم العديد من الميداليات الملونة في مختلف البطولات.

وأكد البرغوثي على الدعم الكبير الذي تقدمه مديرية الأمن العام في مختلف الرياضات الفردية والجماعية بالمملكة، عبر تهيئة الظروف المثالية لجميع الرياضيين من أجل دعم المنتخبات الوطنية، أملا باستمرار مسيرة الإنجازات، التي تمتلك مديرية الأمن العام سلسلة من روادها الأبطال، أصحاب الإنجازات المتحققة في الرياضات كافة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
فريق الأمن العام للجودو يحصد برونزية البطولة العربية للأندية في الجزائر

فريق الأمن العام للجودو يحصد برونزية البطولة العربية للأندية

26 شباط 2024
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة يبلغ دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)

الكسبة إلى الأولمبياد للمرة الثالثة

منذ2 ساعة
لاعبو الوحدات يرفعون لافتة مواساة لجماهير الرمثا بوفاة المشجع أشرف أبو يارا - (من المصدر)

تقدم مستمر للثلاثي.. موقف ايجابي للحكم يعقوب.. ووفاة مشجع تربك "ديربي الشمال"

منذ20 ساعة
اللاعب سلطان ضامن ومدربه يحيى أبو طبيخ بعد إحرازهما الميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية - (من المصدر)

ضامن يبعث من بلغاريا رسائل مطمئنة للمصارعة

منذ20 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للجمباز احمد أبو السعود يؤدي جملته الفنية على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)

أبو السعود خامسا في جولة باكو ضمن سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز

منذ20 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للجمباز احمد أبو السعود يؤدي جملته الفنية على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)

أبو السعود خامسا في جولة باكو ضمن سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز

10 آذار 2024
طاقم حكام

طاقم حكام أردني لإدارة مباراة في كأس العراق

10 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التهدئة المستحيلة في فلسطين

ماهر أبو طير |اليوم

المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

جهاد المنسي |اليوم

الحرب ومعركة عض الأصابع

نضال منصور |اليوم

غزة والسيناريوهات الأربعة

حسني عايش |اليوم

مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

موسى الساكت |اليوم

رمضان هذا العام

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الإخوان.. ضياع كلمة السر

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ21 ساعة
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات | منذ21 ساعة
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان كريم

رمضان منذ20 ساعة

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy
 
 