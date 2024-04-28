اتحاد الرياضه الكويتي يشيد باستضافة الأردن لمؤتمر الشرق الاوسط للنشاط البدني

اضافة اعلان

أشاد الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع، بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنشاط البدني المعدل، الذي استضافه الاردن وحقق النجاحات الكبيرة.وشارك الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع بمالمؤتمر الذي إقامته الجامعة الهاشمية ‏ بحضور اكثر من 300 باحث وباحثة من مختلف دول العالم وكذلك مشاركة واسعة من الاتحادات الدولية والمحلية المختصة في الأنشطة الرياضية و أنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة و الأنشطة المجتمعية ‏تحت شعار الشمولية و الاندماج و الاحتواء.واشاد الاتحاد الكويتي بتبادل الخبرات والتعاون المشترك بين المختصين والناشطين في النشاط البدني المعتدل.ومثل الوفد الكويتي رئيس الوفد وعضو مجلس الإدارة الدكتور مساعد الخياط وعضو مجلس الإدارة إبراهيم العدواني ‏والأمين العام الدكتور متعب الضميخيوعبر الامين العام الدكتور متعب الضميخي عن ‏شكره وتقديره لإدارة المؤتمر والأمين العام للاتحاد الدولي د. عمر هنداوي على حسن التنظيم ‏لهذا الحدث الدولي المميز كذلك ثمن إسناد رئاسة الجلسات النقاشية ‏للوفد الكويتي من خلال الدكتور مساعد الخياط و إسناد إدارة الجلسات النقاشية للدكتور متعب الضميخي ‏ضمن برنامج المؤتمر الذي كانا ناجحا ومميزا بكل المقاييس.