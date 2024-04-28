الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد الرياضه الكويتي يشيد باستضافة الأردن لمؤتمر الشرق الاوسط للنشاط البدني

من مشاركة الكويت بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنشاط البدني المعدل - (من المصدر)
من مشاركة الكويت بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنشاط البدني المعدل - (من المصدر)
عمان - الغد - أشاد الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع، بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنشاط البدني المعدل، الذي استضافه الاردن وحقق النجاحات الكبيرة.اضافة اعلان
وشارك الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع بمالمؤتمر الذي إقامته الجامعة الهاشمية ‏ بحضور اكثر من 300 باحث وباحثة من مختلف دول العالم وكذلك مشاركة واسعة من الاتحادات الدولية والمحلية المختصة في الأنشطة الرياضية و أنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة و الأنشطة المجتمعية ‏تحت شعار الشمولية و الاندماج و الاحتواء.
واشاد الاتحاد الكويتي بتبادل الخبرات والتعاون المشترك بين المختصين والناشطين في النشاط البدني المعتدل.
ومثل الوفد الكويتي رئيس الوفد وعضو مجلس الإدارة الدكتور مساعد الخياط وعضو مجلس الإدارة إبراهيم العدواني ‏والأمين العام الدكتور متعب الضميخي
وعبر الامين العام الدكتور متعب الضميخي عن ‏شكره وتقديره لإدارة المؤتمر والأمين العام للاتحاد الدولي د. عمر هنداوي على حسن التنظيم ‏لهذا الحدث الدولي المميز كذلك ثمن إسناد رئاسة الجلسات النقاشية ‏للوفد الكويتي من خلال الدكتور مساعد الخياط و إسناد إدارة الجلسات النقاشية للدكتور متعب الضميخي ‏ضمن برنامج المؤتمر الذي كانا ناجحا ومميزا بكل المقاييس.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-04-28 at 4.37.44 PM

الوحدات ينفي تقديمه عرض للاعب الفيصلي الشناينة

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-04-28 at 2.32.12 PM

نسبة تسجيل أهداف متوسطة في الجولة السابعة عشر بدوري المحترفين

منذ3 ساعة
دوري المحترفات

قرعة دوري المحترفات تسحب غدا

منذ4 ساعة
سمو الأمير عمر خلال كلمة له في مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية

الأمير عمر بن فيصل يؤكد أهمية "الرياضات الإلكترونية"

27 نيسان 2024
الأمير فيصل يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتنس

الأمير فيصل يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للتنس

27 نيسان 2024
من تتويج الفائزين بسباق ألتراماراثون البحر الميت -(من المصدر)

محيسن يظفر بلقب سباق الترامارثون البحر الميت

26 نيسان 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الديمقراطية العظمى

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلفة ما بعد الحرب لا يذكرها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

ما لم تقله "مينوش" لريك ألين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام معالجة السرطان بالأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات وثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الإماراتي.. مؤسسات بحجم دول

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات | منذ19 ساعة
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات | منذ19 ساعة
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حساسية!

حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !
 
 