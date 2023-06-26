اتحاد الطائرة يعلن مشاركة منتخب الرجال في الدورة العربية

مصطفى بالو

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قرر اتحاد الكرة الطائرة، مشاركة المنتخب الوطني للرجال، في منافسات الدورة الرياضية العربية، التي تحتضنها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 تموز( يوليو) المقبل، حيث يخوض المنتخب الوطني غمار المنافسة إلى جانب الجزائر وقطر وفلسطين وليبيا.وقال نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات في رده على استفسارات (الغد): "المشاركة جاءت في ظل توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، لمنح منتخباتنا وأندية اللعبة على صعيد الجنسين، فرصة الاحتكاك بالمنتخبات العربية، بهدف قياس قدراتنا والبحث عن التطوير المستمر، خصوصا أن "طائرتنا" غابت عن أجواء المنافسات العربية، وإن فرضت نفسها على صعيد غرب آسيا، إلا أننا في اتحاد الطائرة نبحث عن توسيع رقعة الاحتكاك والتطوير" .وأضاف: "نملك منتخبا مميزا على صعيد الرجال، يضم مزيجا من الشباب والخيرة، ويستعد منذ فترة طويلة، وفق الخطة التي وضعها المدير الفني للمنتخبات الوطنية الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو، بمساعدة الوطني إسماعيل توفيق، وإن تم تخفيض عدد الوحدات التدريبية، بسبب انطلاق منافسات الرجال المحلية، إلا أنه سيصار إلى تكثيف التدريبات للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، بغرض الحضور المشرف في المنافسات العربية".ويذكر أن اتحاد الكرة الطائرة قد قرر المشاركة في منافسات السيدات بالدورة العربية في وقت سابق، والتي ستقام منافساتها وفق نظام الدوري المجزا، تبعا لمشاركة 5 منتخبات فقط في هذه المسابقة، وهي: (الأردن والجزائر وقطر والإمارات وتونس).يتطلع المنتخب الوطني للسيدات إلى تسجيل حضور متميز وقوي، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته المكثفة من خلال التدريبات المتواصلة والمقامة في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب بقيادة الجهاز الفني والمكون من: الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو ومساعده المدرب الوطني زياد حبش.ويعول الجهاز الفني في مشاركته العربية المقبلة، على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بتحقيقه المركز الثاني في النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا والتي استضافتها العاصمة عمان بمشاركة 10 منتخبات.وأشار المدرب حبش في تصريحات لموقع اللجنة الأولمبية الأردنية، إلى أن معنويات اللاعبات مرتفعة في التدريبات، وأكد رغبتهن في تحقيق نتائج إيجابية بالدورة العربية، وأضاف: "لم نتوقف عن التدريبات منذ بطولة غرب آسيا الماضية، أصبح هناك انسجاما كبيرا بين اللاعبات وتفاهما واضحا في أرض الملعب".وأكمل حبش قائلاً:" نتطلع إلى تسجيل نتائج إيجابية في دورة الألعاب العربية المقبلة رغم أن المنافسة لن تكون سهلة. لدينا عدد جيد من الأيام لمعالجة أي أخطاء تظهر في الحصص التدريبية وتطبيق أفضل الأساليب الفنية".يذكر أن منافسات الكرة الطائرة للسيدات في الدورة العربية، ستقام خلال الفترة من 6 إلى 12 من الشهر المقبل، في القاعة الرياضية بالشراقة في العاصمة الجزائر.