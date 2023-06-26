الإثنين 26 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

اتحاد الطائرة يعلن مشاركة منتخب الرجال في الدورة العربية

المنتخب الوطني للكرة الطائرة -(من المصدر)
المنتخب الوطني للكرة الطائرة -(من المصدر)
 قرر اتحاد الكرة الطائرة، مشاركة المنتخب الوطني للرجال، في منافسات الدورة الرياضية العربية، التي تحتضنها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 تموز( يوليو) المقبل، حيث يخوض المنتخب الوطني غمار المنافسة إلى جانب الجزائر وقطر وفلسطين وليبيا.اضافة اعلان
وقال نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات في رده على استفسارات (الغد): "المشاركة جاءت في ظل توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، لمنح منتخباتنا وأندية اللعبة على صعيد الجنسين، فرصة الاحتكاك بالمنتخبات العربية، بهدف قياس قدراتنا والبحث عن التطوير المستمر، خصوصا أن "طائرتنا" غابت عن أجواء المنافسات العربية، وإن فرضت نفسها على صعيد غرب آسيا، إلا أننا في اتحاد الطائرة نبحث عن توسيع رقعة الاحتكاك والتطوير" .
وأضاف: "نملك منتخبا مميزا على صعيد الرجال، يضم مزيجا من الشباب والخيرة، ويستعد منذ فترة طويلة، وفق الخطة التي وضعها المدير الفني للمنتخبات الوطنية الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو، بمساعدة الوطني إسماعيل توفيق، وإن تم تخفيض عدد الوحدات التدريبية، بسبب انطلاق منافسات الرجال المحلية، إلا أنه سيصار إلى تكثيف التدريبات للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، بغرض الحضور المشرف في المنافسات العربية".
ويذكر أن اتحاد الكرة الطائرة قد قرر المشاركة في منافسات السيدات بالدورة العربية في وقت سابق، والتي ستقام منافساتها وفق نظام الدوري المجزا، تبعا لمشاركة 5 منتخبات فقط في هذه المسابقة، وهي: (الأردن والجزائر وقطر والإمارات وتونس).
يتطلع المنتخب الوطني للسيدات إلى تسجيل حضور متميز وقوي، حيث يواصل المنتخب الوطني تحضيراته المكثفة من خلال التدريبات المتواصلة والمقامة في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب بقيادة الجهاز الفني والمكون من: الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو ومساعده المدرب الوطني زياد حبش.
ويعول الجهاز الفني في مشاركته العربية المقبلة، على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بتحقيقه المركز الثاني في النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا والتي استضافتها العاصمة عمان بمشاركة 10 منتخبات.
وأشار المدرب حبش في تصريحات لموقع اللجنة الأولمبية الأردنية، إلى أن معنويات اللاعبات مرتفعة في التدريبات، وأكد رغبتهن في تحقيق نتائج إيجابية بالدورة العربية، وأضاف: "لم نتوقف عن التدريبات منذ بطولة غرب آسيا الماضية، أصبح هناك انسجاما كبيرا بين اللاعبات وتفاهما واضحا في أرض الملعب".
وأكمل حبش قائلاً:" نتطلع إلى تسجيل نتائج إيجابية في دورة الألعاب العربية المقبلة رغم أن المنافسة لن تكون سهلة. لدينا عدد جيد من الأيام لمعالجة أي أخطاء تظهر في الحصص التدريبية وتطبيق أفضل الأساليب الفنية".
يذكر أن منافسات الكرة الطائرة للسيدات في الدورة العربية، ستقام خلال الفترة من 6 إلى 12 من الشهر المقبل، في القاعة الرياضية بالشراقة في العاصمة الجزائر.
مدرب المنتخب الوطني للملاكمة للشباب والناشئين عمر المجالي - (من المصدر)

المجالي يكشف أسباب إبعاد حلمي عن "شباب الملاكمة" منذ 46 دقيقة

فيصل العبداللات ولي دونج ساب بعد توقيع اتفاقية التعاون -(من المصدر)

اتحاد التايكواندو يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العالمي للكيكوان منذ 46 دقيقة

منتخب كرة الهدف -(من المصدر)

كرة الهدف وألعاب القوى لذوي الهمم يستعدان للمشاركة في دورة الألعاب العربية منذ 46 دقيقة

منتخبي كرة الهدف وألعاب القوى لذوي الهمم

كرة الهدف وألعاب القوى لذوي الهمم يستعدان لدورة الألعاب العربية منذ9 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اللاعب عبد الله شلباية خلال مشاركته ببطولة مايوركا المفتوحة للتنس - (من المصدر)

شلباية يودع منافسات "مايوركا" على يد الروسي سافيولين

منذ 45 دقيقة
لاعبو الفيصلي يرفعون لافتة لتقديم العزاء للشهيد الطيار علي الحراسيس قبل لقاء الجليل - (من المصدر)

20 مباراة بلا خسارة للفيصلي.. التحكيم يواصل إثارة الجدل.. والمعدلان الجماهيري والتهديفي في انخفاض

منذ 45 دقيقة
رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة د.مجدي أبو فريخة يتحدث لـ"الغد"

أبو فريخة يأمل بتجنب مواجهة "الصقور" في المونديال ويرحب بتبادل الخبرات

منذ 46 دقيقة
المنتخب الوطني للناشئين والناشئات للسكواش - (من المصدر)

"السكواش" يسمي وفده للبطولة العربية

منذ 46 دقيقة
رئيس اتحاد الكراتيه يستقبل المنتخب الوطني بعد تحقيقه إنجازا تاريخيا في الدوري العالمي - ( من المصدر)

اتحاد الكراتيه يعفي المراكز من رسوم الاشتراكات السنوية السابقة

منذ 46 دقيقة
اللاعب شوقي القزعة خلال تمثيله المنتخب الأولمبي - (أرشيفية)

القزعة: شباب الأردن قادر على المنافسة.. وعقدي ينتهي نهاية العام الحالي

منذ 46 دقيقة
افكار و مواقف

في حضرة الملك  

جهاد المنسي |اليوم

"فاغنر" والعنزة التي تطير

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعادة تقييم القرارات الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الفرح عبادة

سميح المعايطة |اليوم

روسيا اللغز

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |منذ 45 دقيقة
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |منذ 45 دقيقة
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
 