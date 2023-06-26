اتحاد الكراتيه يعفي المراكز من رسوم الاشتراكات السنوية السابقة

أيمن وجيه الخطيب

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أكد رئيس اتحاد الكراتيه المهندس مازن القطب، أن لعبة الكراتيه تشهد تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة، وباتت تنافس دولا ذات سمعة لامعة في البطولات العالمية، وستواصل مشاركاتها في الدوري العالمي والدورات الآسيوية وفي الدورة العربية، من أجل تحقيق الإنجازات، وأن الاتحاد ينظر إلى المراكز باحترام كبير وتقدير بالغ، خاصة وأنها تضم مدربين قامات من أصحاب الخبرة.ولفت إلى أن بعض المراكز سقطت عضويتها حكما في الهيئة العامة نتيجة عدم تسديدها الرسوم السنوية في العام الماضي؛ حيث تنص التعليمات على ضرورة تسديدها قبل 28 شباط (فبراير) من كل عام، ثم انقضت مهلة الأشهر الستة الإضافية، وبالتالي فإن هذه المراكز لن تستطيع العودة إلا في حال دفعت الرسوم المستحقة عليها والبالغة 220 دينارا، إضافة إلى 200 دينار رسوم الانتساب للهيئة العامة.وقال لـ"الغد": "بسبب عدم سداد الكثير من المراكز عن دفع الرسوم السنوية لاتحاد الكراتيه لأكثر من عام، فقد زالت عضويتهم حكما وأصبح عليهم التقدم بطلب انتساب جديد كانت رسومه 200 دينار حسب النظام الذي تم اعتماده في 15/9/2021، إلا أن مجلس الإدارة ومن باب التخفيف عن المراكز وإعادتها تحت مظلة الاتحاد، قد سعى لتخفيض الرسم إلى 20 دينارا فقط من خلال الإجراء القانوني حسب الأنظمة السارية والحصول على الموافقات من اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي للكراتيه ودعوة هيئة عامة غير عادية لهذه الغاية". وأضاف: "الآن أصبح بإمكان المراكز المتخلفة تقديم طلب الانتساب وتسديد الاشتراك السنوي مع إعفائها من أي رسوم سابقة للعام 2023، وذلك لغاية 29 من الشهر الحالي، لإعفائها من الكشف الفني عن المركز. مع ضرورة التأكيد أن النظام قد حدد نهاية شباط (فبراير) من كل عام كآخر موعد لتسديد الاشتراك السنوي وإلا تزول العضوية".وبين قطب: "وفقا لنظام الاتحاد، فإن البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (15)، تنص على أن التخلف عن دفع رسوم الانتساب أو الاشتراك السنوي المترتبة عليه في مواعيد استحقاقها يؤدي إلى زوال العضوية في الهيئة العامة حكما".ونوه: "تنص الفقرة (د) من المادة ذاتها على أن العضو الذي زالت عضويته في الهيئة العامة له الحق في تقديم طلب لاستعادتها إذا زالت الأسباب الداعية لزوال عضويته، على أن لا تحتسب مدة سقوط عضويته من مدة العضوية، ولا يحق للعضو الذي أسقطت عضويته في الهيئة العامة استعادتها اذا أسقطت استنادا للبنود (1 و2 و3 و4) من الفقرة (ب) من هذه المادة وللبنود (2 و5 و7) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام".ووفقا للفقرة (هـ) من المادة (15)، يقدم طلب استعادة العضوية خلال (6) أشهر من تاريخ زوالها، وفي حال انقضاء هذه المدة دون تقديم طلب استعادتها فيقتصر حقه في تقديم طلب انتساب جديد للعضوية، وبما تتطلبه شروط عضوية المركز الجديد.علما أن المركز الذي أسقطت عضويته لا يستطيع أن يشارك هو أو أي من منتسبيه في أي نشاط للاتحاد إلا بعد استعادة عضويته أصوليا.ووفقا للمادة (14) المعدلة، تبلغ رسوم انتساب فئة المراكز 20 دينارا تدفع لمرة واحدة عند الانتساب لعضوية الاتحاد، وهي ذاتها لكل فئة من الفئات الأخرى، ويتم دفع بدل الاشتراك السنوي للعضو في حد أقصاه قبل الساعة 12 من منتصف ليلة اليوم الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام على النحو الآتي: 200 دينار لفئة المراكز و10 دنانير لكل فئة من الفئات الأخرى.