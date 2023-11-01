اتحاد الكرة يدشن مشروع الشاشات الإعلانية LED في ستادي عمان والحسن

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يدشن الاتحاد الأردني لكرة القدم منذ الجولة السابعة للدوري الأردني للمحترفين التي تنطلق اليوم الأربعاء، مشروع الشاشات الإعلانية LED، في ستادي عمان الدولي، والحسن في إربد.يأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد على تعزيز مصادر التسويق ومداخيل الأندية، وتطوير البطولات المحلية ورفع مستوى التنظيم.ويهدف هذا المشروع النوعي الذي عمل الاتحاد على تنفيذه على امتداد الفترة الماضية، إلى جذب المزيد من الرعاة والمعلنين لبطولات المحترفين واستحقاقات المنتخبات الوطنية، وتطوير المستوى التنظيمي للمباريات المحلية، والارتقاء بالصورة التنظيمية وتعزيز تفاعل الجماهير، سعياً لزيادة حجم الإيرادات التسويقية وتوسيع رقعة المعلنين لتشمل الشركات الدولية، ومنح الأندية في الوقت ذاته، فرصة استثمار الشاشات الإعلانية خلال المباريات، ضمن نسب زمنية وشروط محددة، للترويج لرعاتها ومعلنيها والداعمين، في إطار توسيع مصادر دخل الأندية.ويأتي إطلاق مشروع الشاشات الإعلانية LED، في إطار استراتيجية الاتحاد التجارية التي أطلقها بداية العام الماضي، والتي تهدف لتنويع خيارات التسويق وتعزيز الموارد المالية وتعزيز مساعي الارتقاء وتطوير منظومة كرة القدم الأردنية.يذكر أن ستادي عمان والحسن، يحتضنان 35 مباراة من أصل 66 لقاء ضمن ذهاب الدوري الأردني للمحترفين، بنسبة وصلت إلى 53%.