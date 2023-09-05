اتحاد الكرة يصدر مواعيد الأسابيع المتبقة من مرحلة دوري المحترفين

ويراعي جدول المباريات فترات التوقف الدولية لمنتخب النشامى، والتي يتخللها إقامة البطولة الدولية الرباعية في تشرين الأول المقبل، والجولة الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في تشرين الثاني، بالإضافة إلى مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية، ومنحهم فترات الراحة المناسبة.
يذكر أن الحسين يتصدر ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، الرمثا 6، سحاب وشباب العقبة 5، مغير السرحان والأهلي 4، الجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.
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