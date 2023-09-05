الأربعاء 06 أيلول 2023
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اتحاد الكرة يصدر مواعيد الأسابيع المتبقة من مرحلة دوري المحترفين

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دوري المحترفين
عمان - الغد - أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الخامس وحتى الحادي عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.اضافة اعلان

ويراعي جدول المباريات فترات التوقف الدولية لمنتخب النشامى، والتي يتخللها إقامة البطولة الدولية الرباعية في تشرين الأول المقبل، والجولة الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في تشرين الثاني، بالإضافة إلى مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية، ومنحهم فترات الراحة المناسبة.

يذكر أن الحسين يتصدر ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، الرمثا 6، سحاب وشباب العقبة 5، مغير السرحان والأهلي 4، الجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.
  
للإطلاع على جدول الأسابيع المتبقية: أنقر هنا

 

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