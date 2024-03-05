الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد الكرة يعلن أسماء المشاركين بدورة التدريب الآسيوية للمحترفين PRO

المشاركون في دورة تدريبية للمحترفين PRO
المشاركون في دورة تدريبية سابقة للمحترفين PRO
عمان - الغد - أعلن اتحاد كرة القدم أسماء المشاركين بدورة التدريب الآسيوية للمحترفين AFC PRO، والتي تنطلق الأربعاء 15 أيار (مايو)  المقبل في عمان، بإشراف المحاضر الآسيوي الرئيسي ديان صالح والمحاضر صالح دغش، والمساعدين إسلام ذيابات وأحمد عبد القادر.اضافة اعلان
واختارت اللجنة الفنية المكونة من محاضرين آسيويين معتمدين، 18 مشاركا للانخراط بالدورة و3 احتياط، وفقا لأُسس ومعايير فنية ومقابلات شخصية مع جميع المتقدمين.
وتضم قائمة أسماء المقبولين بالدورة: إحسان اشتيوي، أنس الزبون، جمال اللحام، حسام أبو رياش، حسين العلاونة، خالد الدبايبة، خالد سعد، خلدون الرشيدات، عامر إبراهيم راتب، عماد رشاد، عمار الزريقي، محمد خريشة، مصطفى عربيات، منتصر ست أبوها، ثابت عبيدات، سليمان الرواشدة، طارق صلاح الجمعة، هشام عبد المنعم، والاحتياط: فادي الفالح، مرشد الفطافطة، فضل الخريشة.
وتقام فعاليات الدورة على مدار 360 يوما موزعة على 6 مراحل، وتهدف إلى زيادة الخبرة لدى المدربين، وكيفية تطوير الأداء الفني والبدني للاعبي أندية المحترفين.
وتعد هذه الدورة الخامسة للمحترفين التي يقيمها الاتحاد الأردني لكرة القدم على مدار السنوات الأخيرة لتطوير المدربين الوطنيين، وفقا للمعايير الدولية والآسيوية والمحلية، للحصول على هذه الشهادة والتي تعد الأعلى تصنيفاً في القارة.
يذكر أن الاتحاد الأردني لكرة القدم، سيقوم بتحديث شروط اعتماد حاملي شهادة PRO، لتشمل المدرب الرئيسي والمدرب المساعد في بطولات المحترفين، ابتداء من الموسم المقبل 2024-2025.
وتشهد الدورات التدريبية، تطورا في المناهج النظرية والتطبيقات العملية، وفق رؤية اتحاد كرة القدم والتي تهدف لصقل والارتقاء بالمدرب الوطني، وتعزيز قدراته وخبراته.
وحصل اتحاد الكرة، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من "الآسيوي"، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.
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