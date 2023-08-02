اتحاد الكرة يعلن الطواقم التحكيمية للأسبوع الأول لدوري المحترفين

عمان - الغد - الغد -أعلن اتحاد كرة القدم الطواقم التحكيمية للأسبوع الأول من دوري المحترفين .

وتنطلق غدا الخميس منافسات الأسبوع الأول من النسخة الـ 71 من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023-2024. اضافة اعلان

ويستقبل الجليل نظيره معان عند السابعة مساء الخميس على ستاد الحسن، قبل أن يلتقي مغير السرحان مع الرمثا عند التاسعة والنصف على ستاد الأمير محمد.

ويلتقي شباب العقبة مع سحاب عند السابعة مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد، قبل أن يحل الأهلي ضيفا على الوحدات عند التاسعة والنصف على ستاد عمان الدولي.

وتختتم منافسات الأسبوع الأول السبت، حيث يستقبل الحسين نظيره شباب الأردن عند السابعة مساء على ستاد الحسن، قبل أن يلتقي الفيصلي مع السلط عند التاسعة والنصف على ستاد عمان الدولي.



الطواقم التحكيمية

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الأول، وحسب الآتي:

مباراة الجليل ومعان:

الحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، محمد محرم، ومحمد بدارنة رابعا.

مباراة مغير السرحان والرمثا:

الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، هادي عطاري، أحمد راضي رابعا.

مباراة شباب العقبة وسحاب:

الحكام: أسامة حسن للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، منذر عقيلان، وسيم طبيشات رابعا.

مباراة الوحدات والأهلي:

الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، معتز الفراية، إبراهيم سمارة رابعا.

مباراة الحسين وشباب الأردن:

الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، فايز حسن، قيس غوانمة رابعا.

مباراة الفيصلي والسلط

الحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، مراد ذيبة، عبد الرحمن اشتيوي رابعا.