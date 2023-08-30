الأربعاء 30 آب 2023
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اتحاد الكرة يوقع اتفاقية شراكة تجارية مع "برو"

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اتحاد كرة القدم يوقع اتفاقية شراكة تجارية مع "برو"
عمان - الغد- أبرم اتحاد كرة القدم ، اتفاقية مع شركة "برو" ، لإدارة الحقوق التجارية والتلفزيونية لمباريات المنتخبات الوطنية، تمتد حتى حزيران من العام القادم 2024.اضافة اعلان
وبموجب الاتفاقية تصبح " برو" الشريك التجاري للاتحاد الإدارة الحقوق التجارية والتلفزيونية لمباريات النشامى الودية المقبلة، والبطولة الدولية الرباعية، بالإضافة إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتصفيات الآسيوية للمنتخب الوطني تحت 23عاما.
من جانبها، أكدت الأمين العام للاتحاد سمر نصار أن "توقيع اتفاقية الشراكة مع " برو" إحدى أهم الشركات الإقليمية التي تختص بالحقوق التجارية والتلفزيونية في المنطقة، يأتي امتدادا للاستراتيجية التجارية الشاملة التي أطلقها الاتحاد قبل عامين، وتهدف لتعزيز الموارد المالية، وتوسيع مصادر الدخل على نطاق أوسع".
بدوره، أعرب المدير العام لشركة PRO، يوسف الخفاجي، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية والتي تجسد التطلعات المشتركة بين الاتحاد الأردني لكرة القدم وPRO، وتحقق أهداف الجانبين على الصعيد التجاري والبث التلفزيوني.
وتأتي الشراكة مع PRO، ضمن سلسلة من التعاقدات التجارية التي أبرمها الاتحاد، في إطار استراتيجيته التجارية الشاملة للنهوض بالمنظومة، من خلال العمل مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً، لخلق شراكات فاعلة طويلة الأمد، وتوسيع نطلق المنتجات التسويقية النوعية.
يذكر أن شركة "برو" هي وكالة رياضية وترفيهية وتسويقية وإعلامية متكاملة عالميًا، تعتمد على مجموعة واسعة من الخبرات في الترويج وإدارة الأحداث ووسائل الإعلام على المستويات الدولية عبر عدة قارات، حيث أصبحت واحدة من الوكالات الرياضية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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