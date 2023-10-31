الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد عمان وشباب بشرى يتطلعان للحسم المبكر بـ"سلة الناشئين"

كرة السلة - تعبيرية
كرة السلة
 يسعى فريق اتحاد عمان، إلى حسم سلسلة نهائي دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة والتتويج باللقب، وذلك عندما يلتقي نظيره فريق الإنجليزية عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، فيما يبحث فريق شباب بشرى عن حسم صراع المركز الثالث وتجديد فوزه على الأرثوذكسي عندما يلتقيه عند الساعة الخامسة مساء بالمكان نفسه، في لقاءين سيتم بثهما عبر المنصات الرقمية لـ"الغد". اضافة اعلان
وكان فريق اتحاد عمان، حسم المواجهة الأولى في السلسلة القصيرة، التي يحسمها من يسبق منافسه بتحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة، بفوزه على الإنجليزية (67-59)، في لقاء برز فيه لاعبه روحي الكيلاني بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 14 نقطة و16 متابعة و3 تمريرات وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 25، يليه حمزة شعبان بتسجيله 23 نقطة و7 متابعات وتمريرتين و4 ستيل بفاعلية 15.
في المقابل، كان سعيد الخوالدة اللاعب الأبرز من جانب فريق الإنجليزية بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 14 نقطة و15 متابعة وتمريرتين وستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 24، يليه عمر بشير بتسجيله 19 نقطة ومتابعتين وتمريرة بفاعلية 6، ويحتاج الإنجليزية إلى تحقيق الفوز من أجل معادلة السلسلة وفرض جولة فاصلة.
وعلى مستوى الأرقام الجماعية، سجل اتحاد عمان 10 نقاط من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 11 نقطة لفريق الإنجليزية، الذي سجل نقطتين من الفرصة الثانية مقابل 17 نقطة سجلها فريق اتحاد عمان، والأخير سجل 16 نقطة من "الفاست بريك" مقابل 20 نقطة للإنجليزية، الذي ظهرت فاعلية دكة بدلائه بشكل أكبر في اللقاء مع مساهمتها بتسجيل 13 نقطة مقابل 8 نقاط لفريق اتحاد عمان.
وفي لقاء تحديد المركز الثالث، حسم فريق شباب بشرى المواجهة الأولى بفارق نصف سلة (56-55)، في لقاء برز فيه لاعبه عبدالله شتات بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 24 نقطة و16 متابعة و3 تمريرات و7 ستيل بفاعلية 19، يليه حسين عبابنة بتسجيله 10 نقاط و8 متابعات وتمريرتين و3 ستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 15.
كما برز فيصل أيوب من جانب لاعبي فريق الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 12 نقطة و12 متابعة وتمريرتين و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 15، يليه عبدالجواد العجلوني بتسجيله 7 نقاط مع 6 متابعات وتمريرة وستيل بفاعلية 11.
ونجح لاعبو فريق شباب بشرى بتسجيل 27 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 12 نقطة للأرثوذكسي، و20 نقطة مقابل 13 نقطة للأرثوذكسي من الفاست بريك، والذي أضاف 13 نقطة مقابل 12 لشباب بشرى من الفرصة الثانية، والأخير ساهمت دكة بدلائه بتسجيل 10 نقاط مقابل 11 نقطة لـ"بنش" الأرثوذكسي.
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