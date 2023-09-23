اتحاد كرة القدم يبدأ سلسلة اجتماعاته لإطلاق الخطة الاستراتيجية (2023-2028)

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عقد الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم السبت 23 أيلول، اجتماعاً للهيئة التنفيذية برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، وبحضور كافة دوائر الاتحاد، لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس القادمة (2023-2028).وأكدت الأمين العام سمر نصار في بداية الاجتماع، أن الاتحاد عمل بجهد كبير على امتداد الأشهر الماضية، لرسم ملامح خطة استراتيجية تحمل أهداف رئيسية للسنوات الخمس القادمة، مؤكدة أن "خلوة الهيئة التنفيذية ومختلف دوائر الاتحاد"، تشكل انطلاقة لسلسلة من الاجتماعات مع مختلف أركان المنظومة والشركاء خلال الفترة القادمة، قبل اعتماد الاستراتيجية بصيغتها النهائية والبدء في تنفيذها.كما أوضحت نصار أن الخطة الاستراتيجية وضعت محاورها بعد دراسة مستفيضة لواقع الحال للكرة الأردنية، وأخذت بعين الاعتبار نقاط القوة والضعف، إلى جانب التحديات والفرص المتاحة، ليشكل ذلك الملامح الرئيسية لخطة عمل استراتيجية وأهداف نوعية يتطلع الاتحاد لتحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة.وتخلل الاجتماع عرضاً مستفيضاً للمحاور الرئيسية للاستراتيجية، سيما المنتخبات الوطنية والفئات العمرية وتطوير البطولات المحلية، إلى جانب النهوض بالبنية التحتية، مروراً بتمكين الأندية، ووصولاً إلى الجانب التسويقي وتحسين التفاعل الجماهيري.ويتطلع الاتحاد من خلال وضع خطته الاستراتيجية وتحديد أهدافه الرئيسية للسنوات القادمة، للمرة الأولى، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء، لتحقيق أهداف نوعية، ضمن فترة زمنية محددة، ووفق آلية عمل متسلسلة تخضع للمتابعة المستمرة والتقييم بشكل دوري، سعياً لتحقيق تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية كافة.