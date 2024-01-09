اتفاقية رعاية مدارس التربية الريادية تبشر بنقلة نوعية لـ"الطائرة الأردنية"

مصطفى بالو

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ترعى رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، اشهار اتفاقية رعاية مدارس التربية الريادية، للكرة الطائرة الأردنية لمدة 3 سنوات، من خلال الحفل الذي يقام عند الساعة 12 ظهر اليوم، في قاعة السلام بمدينة الحسين للشباب، والذي يبشر بنقلة نوعية للعبة على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية.ويقول نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات: "إن رعاية رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل لحفل توقيع واشهار الاتفاقية، يعطي دلالات كبيرة على القيمة النوعية للاتفاقية، ونثمن تجاوب المدير العام لمدارس التربية الريادية رجل الأعمال يوسف داوود، على استجابته المباشرة بدوافع وطنية، حيث لم يتردد في قبول فكرتنا، وامتدت مساعي دعمه إلى بطولة الأندية العربية، التي يترأس فيها اللجنة المنظمة العليا، منطلقين من خبرته في الساحة الرياضية، ومتوقعين أن تدفع الاتفاقية خطوات الاتحاد بتوجيهات رئيسته صاحبة السمو الملكي نحو التطوير وتحقيق الانجازات".وأضاف: "الاتفاقية لها بنودها التفصيلية بما يخص أركان اللعبة، حيث سنوقع في البداية لمدة عام، وتتوجه فيها الرعاية بنسبة 80 % إلى أندية اللعبة، باعتبارها الرئة التي تتنفس منها المنتخبات الوطنية، وسيصار إلى رفع قيمة المخصصات والمكافآت ونساهم بشكل كبير في مساعدتها على تكاليف اعداد فرقها الباهظة للاستحقاقات المحلية".وتابع: "سنزف بشرى سارة ايضا إلى أركان اللعبة في حفل التوقيع، أن الاتفاقية تتضمن في نصها أيضا توقيع عقد صيانة مع وزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب، يتحمل تكاليف صيانة قصر الرياضة، على أن يخصص بشكل كبير لنشاطات اللعبة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، ضمن خططننا بتوفير البنية التحتية وصالة اللعب الرئيسية، والتي تقصدها الأندية بدلا من معانات الحجوزات التي تعيشها لتأمين تدريبيات واستعدادات فرقها في كل موسم".من جانبه، قال المدير العام لمدارس التربية الريادية يوسف داوود، الذي سبق وأن رعى الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم في وقت سابق: " ننطلق في رعاية الكرة الطائرة الأردنية من صميم واجبنا الوطني تجاه الرياضة الأردنية، ونضع كافة إمكاناتنا خدمة للشباب والرياضة ضمن توجيهات القائد المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ونقدر مساعي رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، نحو تطوير الكرة الطائرة الأردنية لتحليقها في سماء الإنجازات عربيا وقاريا ودوليا".على صعيد متصل، وصف رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص أن توقيع اتفاقية رعاية مدارس التربية الريادية للطائرة الأردنية بأنها "ضربة معلم"، موضحا: نشكر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، على جهودهم المضنية التي انتهت بالوصول إلى صيغة اتفاقية رعاية اللعبة النوعية، ونقدر النوايا الوطنية للداعم يوسف داوود، حيث نعيش في الأندية الرياضية المعاناة المتأصلة في جسم الرياضية المحلية، والتي تتلخص بقلة الموارد المالية، وبحسب نقاشات سابقة مع نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، سيصار إلى رفع مخصصات الأندية عن المسموح بها من قبل اللجنة الأولمبية، تبعا لوجود الوفر المالي الذي سينعكس على قيمة جوائز البطولات، ويوجه ضمن تفاصيل دقيقة إلى المنتخبات الوطنية".وأضاف: "من شأن الاتفاقية أن تساهم إلى حد كبير بحل المشكلة المالية على مستوى اللعبة، والذي يعتبر الأساس للتطور والتحليق بعيدا على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الاستحقاقات الرسمية، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الموسم يكلفنا على صعيد شباب الحسين ما يقارب 50 ألف دينار، في الوقت الذي نحصل فيه على جوائز مالية لا تكاد تذكر أمام المصاريف الباهضة".وأضاف القصاص: "نعتبر انجاز اتفاقية رعاية الأردنية، حافزا للعديد من الشركات في القطاعين العام والخاص لدعم الأندية الرياضية، والتي نناشدها انطلاقا من دورها الوطني، في دعم مشاركة شباب الحسين في بطولة أندية غرب آسيا الثانية، إذا نعاني الأمرين في تأمين تكاليف تذاكر سفر وفدنا إلى سلطنة عمان الشهر المقبل".