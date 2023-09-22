السبت 23 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

اجتماع مهم اليوم لتحديد مصير أزمة أندية المحترفين

WhatsApp Image 2023-09-22 at 16.19.12
اتحاد كرة القدم
تعقد اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة اليوم السبت، اجتماعا مطولا، لبحث حل لمشكلة تعليق أندية المحترفين المشاركة في دوري المحترفين.
وسيتم خلال الاجتماع طرح الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تساهم في إنهاء أكبر أزمة بين الأندية والاتحاد في تاريخ الكرة الأردنية.اضافة اعلان
وفهمت "الغد" من مصدر مطلع ان الاتحاد يسعى لانهاء الازمة من خلال الاجتماع مع اللجنة الثلاثية المكلفة من الاندية وتضم م. نضال الحديد رئيس النادي الفيصلي، وبشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات، ونائب رئيس نادي الجليل سعيد العجاوي، وربما يكون الاجتماع بحضور كافة رؤساء الاندية.
ونفذت الأندية الأردنية المحترفة، قرارها بتعليق المشاركة في منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفين، احتجاجا على عدم استجابة اتحاد كرة القدم لمطالبها.
وكانت الاندية قد طالبت خلال اجتماعها الاخير لرؤساء الأندية في مقر نادي الوحدات رسميا من اتحاد الكرة دعم الفرق قبل انطلاق الموسم، بدفع 200 ألف دينار لكل ناد مشارك في الدوري، حيث لم ينجح الاتحاد في تأمين شركة راعية للدوري حتى الآن، وسط صعوبات مالية تعصف بالاندية.
والتزمت أندية الرمثا وسحاب والحسن والحسين اربد والعقبة ومغير السرحان والجليل والفيصلي والاهلي بعدم خوض مباريات الأسبوع. 
فيما أعلنت أندية السلط والوحدات ومعان وشباب الأردن التزامها بقرار التعليق وعدم خوض مباراتي غد، على الرغم من كتاب اتحاد الكرة المرسل للأندية، ومضمونه بأنه سيضطر لتطبيق التعليمات وفق الأنظمة والقوانين حال تعليق المشاركة. 
وانتقد رئيس شباب الأردن سليم خير ، أسلوب اتحاد كرة القدم في التعامل مع ازمة تعليق المشاركة. 
وقال خير إن رسالة التحذير والتهديد، التي صدرت عن الاتحاد، حول إمكانية اتخاذ عقوبات بحق الأندية في حال علقت المشاركة، ساهمت في التمسك بالقرار.
وقال خير، في تصريحات إعلامية : "الأزمة المالية للأندية تختلف عن أزمة الاتحاد، فالأخير يتحصل على الأموال من اللجنة الأولمبية والحكومة وفيفا والاتحاد الآسيوي، كما تقاضى خلال جائحة كورونا معونة طارئة من الاتحاد الدولي، في حين لا تحصل الأندية سوى على 100 ألف دينار. 
وشدد خير على أن عمل مجالس الإدارات يعد "تطوعا"، ومع ذلك تسعى جاهدة للبحث عن شركات ترعى فرقها، لكن دون نتيجة.
من جانبه قال نائب سمو رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، ان الاتحاد لم يقصر مع الاندية وان ما يرد للاندية من الاتحاد يبلغ 150 الف دينار ويطالبو الان بمبلغ 200 الف دينار وقفت على 50 الف.
وبين جمعة في تصريحات تلفزيونية، " ان الحل في تخصيص الاندية وتشكيل رابطة لايجاد اندية قوية، وأضاف عدد من الاندية امورها جيدة وبعضها امورها المحاسبية غير واضحة ونحن في اجتماع مستمر وتواصل مع الاندية وسنواصل الحوار معها بعض الديون على الراعي السابق لم نحصلها وعندما نستلم مستحقاتنا سوف نبادر بدعم الاندية".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
381160438_898411848510266_2613407044663866692_n

المنتخب الوطني لكرة السلة يكثف تدريباته استعدادا للألعاب الآسيوية

منذ 2 دقيقة
المنتخب الوطني للملاكمة

الحسنات و الكسبة يفتتحان منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الآسيوية

منذ 7 دقيقة
الفائزون في المراكز الأولى في السباق

حمادة يتوج بلقب الجولة الثانية من بطولة ماونتن ديو للدرفت "تاندم" ويوسف ثانيا والجبالي ثالثا

منذ 33 دقيقة
موضوع_تعبير_عن_رياضة_كرة_القدم

ناديا مغير السرحان والجليل يعلنان عدم خوض مباراتهما

منذ22 ساعة
الأمير فيصل بن الحسين

الأمير فيصل: الرياضة يمكن أن تكون أداة فعالة في تهدئة الأزمات

21 أيلول 2023
جانب من لقاء سابق بين النصر ودي لاسال في مسابقات "طائرة السيدات"-(الغد)

النصر ودي لاسال يبحثان عن لقب "طائرة" السيدات برعاية داود اليوم

21 أيلول 2023
افكار و مواقف

خطاب الملك بجمعية الأمم المتحدة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات | منذ17 ساعة
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات | منذ17 ساعة
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
 