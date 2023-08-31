احترافية الإعلان عن إصابات اللاعبين ميزة تحتاجها المنتخبات والأندية

خالد الخطاطبة

بات الإعلان عن إصابات اللاعبين في الأندية والمنتخبات الوطنية، يشكل ضربة موجعة لنجوم الكرة، بل ويضرب قيمتهم التسويقية، بسبب غياب الاحترافية في طريقة الإعلان عن هذه الإصابة وتفاصيلها.

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ويتابع الشارع الرياضي، عبارات وعناوين في مختلف وسائل الإعلام، تتحدث عن استبعاد اللاعب "الفلاني" من تشكيلة المنتخب أو النادي بسبب الإصابة، من دون الحديث عن تفاصيل الإصابة ومدى خطورتها، والمدة التي يحتاجها للعودة، الأمر الذي يحدث "بلبلة" بشأن تفاصيل الإصابة، ما يضرب القيمة التسويقية للاعب، ويؤثر على نفسيته وما شابه من هذه التأثيرات.



ويرى مختصون ومتابعون، أن هناك لاعبين يتم استبعادهم من المنتخبات الوطنية بداعي الإصابة، من دون التطرق إلى التفاصيل، ما يوحي للقارئ أو متلقي الخبر، أن هذا النجم يعاني من إصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترات طويلة، رغم أن الحقيقة تكون أن اللاعب يعاني من شد في العضلة أو إصابة خفيفة تحتاج فقط إلى أيام أو أسابيع من أجل العودة للمنافسات.



ويرى متحدثون لـ"الغد"، أن لاعبين يكونون أحيانا على رادار أندية خارجية ترغب في استقطابهم للاحتراف في صفوف فرقها، ولكنها تعيد النظر في الموضوع، بعد أن تقرأ أخبار عن استبعاد اللاعب من منتخب بلاده بسبب الإصابة التي تكون بسيطة وخفيفة، ولكن الخبر لم يتناول ذلك، وألية الإعلان عن الاصابة لم تتطرق للتفاصيل، ما أبقى الفرصة مواتية أمام التخمينات والتكهنات التي تؤثر على مستقبل اللاعب كرويا.



ويقول الدكتور والمعالج أيمن أبو دلو صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب: "إن إصابات اللاعبين تعتبر مقتلا للنجوم وقيمتهم التسويقية، وهو أمر متعارف عليه في المنتخبات والأندية".



واضاف أبو دلو الذي سبق وأن عمل في نادي الحسين إربد، قبل أن ينتقل حاليا للنادي العربي، أن مؤسساتنا الرياضية تفتقد أحيانا للاحترافية في الإعلان عن غياب لاعب بسبب الإصابة، ما ينعكس سلبا على اللاعب نفسه الذي يئن تحت وطأة الضغوطات النفسية، ناهيك عن تغيير في قيمته في سوق انتقالات لاعبي الكرة.



وطالب أبو دلو المنتخبات والأندية، بضرورة تحري الدقة في الكشف عن إصابات اللاعبين، بحيث يتم الحديث مثلا، أن إصابة هذا اللاعب لا تتعدى شد في العضلة، ويحتاج فقط للراحة، حتى لا يؤثر ذلك سلبا على القيمة التسويقية للاعب، خاصة عندما تكون هذه الإصابة في صفوف المنتخب الوطني.



اللاعب السابق في المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الفيصلي قصي أبو عالية، اعتبر أن الإصابة هي الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل لاعب كرة القدم، الأمر الذي يدفع نجوم الكرة دوما لبذل أقصى جهد للمحافظة على أنفسهم، وبالتالي الحفاظ على صورتهم خلال فترة الانتقالات.



وأضاف: أحيانا تخرج أخبار غير دقيقة، تتحدث عن إصابة لاعب معين، الأمر الذي يدفع أندية لغض النظر عن التعاقد مع هذا النجم، كما أن المنتخب يغض النظر أحيانا عن استدعاء لاعب في ظل إعلان ناديه عن إصابته، رغم أن الإصابة لا تتعدى كدمة بسيطة تحتاج ليوم أو يومين من الغياب.



وطالب أبو عالية، بضرورة تحري الدقة في الكشف عن إصابات اللاعبين، خاصة البسيطة منها، والتي يجب أن تحظى بتفصيل من النادي حتى يطمئن المحبون والمهتمون.



بدوره، أكد المعالج جبرين مناصرة صاحب المؤلفات في الإصابات الرياضية، أن الأندية لا تتعامل في الكثير من الاحيان باحترافية مع الإعلان عن إصابات اللاعبين، لأن الأندية هي نفسها التي تتسبب في هذه التفاصيل لضغطها على اللاعب ليكون جاهزا للمباريات في أسرع وقت.



وأضاف: من مصلحة اللاعب أن يتم الكشف عن إصابته بشكل مفصل، خاصة أصحاب الإصابات الخفيفة، لأن ذلك سيمنحه فرصة الحفاظ على قيمته التسويقية، ويجعله دائما تحت أنظار المنتخبات الوطنية والأندية.

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