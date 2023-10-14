اختباران صعبان للقيسي وأبزاخ في عرض "محاربو الإمارات 45"

أيمن أبو حجلة

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تتصدر منظمة "محاربو الإمارات - UAE Warriors"، العناوين مجددا في رياضة فنون القتال المختلطة MMA على مستوى المنطقة العربية، من خلال عرضها الجديد UAE Warriors 45، المقرر إقامته بعد غد، في صالة نادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.العرض الجديد، سيحتوي على نزالين لمقاتلين أردنيين، حيث يلتقي علي القيسي في الأول مع الإيطالي والتر كولياندرو في نزال لوزن حر غير محدد، فيما يلعب نورس أبزاخ في النزال الثاني بوزن الديك، أمام البرازيلي فيكتور نونيز.في النزال الأول، يختبر علي القيسي الذي يحمل حزام فئة وزن الريشة بالمنظمة الإماراتية، قدراته أمام الإيطالي كولياندرو الذي يبلغ من العمر 31 عاما ويملك في سجله 13 انتصارا مقابل 4 هزائم وتعادل واحد.وهذا أول نزال للقيسي منذ أيار (مايو) الماضي، عندما احتفظ بحزام وزن الريشة، بتغلبه على الكندي جيسي أرنيت بإجماع القضاة.وكان القيسي الطرف الأفضل في النزال الثالث الذي يقام بين المقاتلين، وقدم عرضا مميزا أمام منافسه الكندي، الذي لم يقو على مجاراة حامل اللقب.وكان ذلك الانتصار الخامس عشر في مسيرة القيسي الاحترافية، مقابل 6 هزائم، والسادس في منظمة "محاربو الإمارات"، مقابل هزيمة واحدة، علما بأنه يحمل حزام المنظمة الخاص بالمنطقة العربية للوزن ذاته.وقبل ذلك، تفوق القيسي على المصري أحمد فارس، عندما تغلب عليه بإخضاعه بعد مرور 1:40 دقيقة من عمر الجولة الثالثة، في الحدث الرئيسي لعرض "محاربو الإمارات 40" خلال آذار (مارس) الماضي، ليحافظ القيسي بهذا الفوز، على حزام وزن الريشة للمنطقة العربية.وفي أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، استعاد القيسي الحزام العالمي لمنظمة "محاربو الإمارات" في وزن الريشة، بفوزه على أرنيت باستسلام الأخير في الجولة الثالثة.وقبل نزال أرنيت الثاني، خسر القيسي أمام المقاتل نفسه في تموز (يوليو) من العام الماضي، بعد قرار طبي بإيقاف النزال في الجولة الثانية، إثر إصابة القيسي بجرح عميق فوق عينه، ما تسبب في غضب المقاتل الأردني الذي طالب بنزال جديد بينهما على الفور.وفاز القيسي بأربعة نزالات متتالية، بعد انفصاله عن منظمة UFC العريقة في العام 2020، وحصل على ثلاثة ألقاب في وزن الريشة في الفترة ذاتها، وهي حزام "محاربو الإمارات"، وحزام المنظمة ذاتها للمنطقة العربية، وحزام منظمة تايتان الأميركية.وفاز القيسي بإجماع القضاة (49-46 و49-46 و49-46)، على المصري فارس، ليفوز بحزام وزن الريشة الخاص بالمنطقة العربية، في عرض "محاربو الإمارات 29".وكان مقررا أن يخوض القيسي نزالا أمام المقاتل محمد نعيموف من طاجيكستان، في الحدث الرئيسي لعرض "تايتان 74" يوم الثامن عشر من شباط (فبراير) من العام 2021 في الولايات المتحدة، قبل أن يتم إلغاء النزال للإصابة.ونال القيسي لقب وزن الريشة في منظمة "تايتان"، أوائل آب (أغسطس) من العام 2021، بعد تخطي الأميركي أندرو ويتني بإجماع القضاة (50-45 و49-46 و49-46)، في الحدث الرئيسي لعرض "تايتان 71" الذي أقيم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.وبعدها بأقل من ثلاثة أشهر، تمكن القيسي من تخطي الكوري الجنوبي دوم جيوم لي، في عرض "محاربو الإمارات 24" بإجماع القضاة، ليحصل على حزام وزن الريشة في المنظمة الإماراتية.ويعد القيسي، أول مقاتل أردني يخوض نزالا في منظمة UFC، عندما خسر أمام المكسيكي إروين ريفيرا بقرار منقسم من القضاة في آب (أغسطس) العام 2020، وبعدها بشهرين خاض نزالا ثانيا في المنظمة، خسره الأميركي توني كيلي بإجماع القضاة.في النزال الثاني، يخوض أبزاخ نزالا صعبا أمام البرازيلي نونيز البالغ من العمر 31 عاما، والذي يملك في سجله الاحترافي 9 انتصارات مقابل 5 هزائم، وفاز في نزاله الأخير على الويلزي أرون أبي ضمن المنظمة نفسها في شباط (فبراير) الماضي.وحصل أبزاخ، على حزام وزن الذبابة الخاص بالمنطقة العربية في منظمة "محاربو الإمارات"، بعد فوزه في نزال اللقب على السويدي من أصل سوري جوني توما، في الحدث الرئيسي المشترك بعرض "محاربو الإمارات 37" الذي أقيم في أبو ظبي خلال شباط (فبراير) الماضي.وفاز أبزاخ بالنزال، بقرار من الحكم، لعدم أهلية توما الذي وجه ركلات غير قانونية نحو وجه أبزاخ الذي كانت ركبته على الأرض، ما استدعى إيقاف النزال وإعلان المقاتل الأردني فائزا.وهو الفوز الحادي عشر لأبزاخ في مسيرته الاحترافية مقابل 4 هزائم، كما أنه الفوز الرابع على التوالي له في منظمة "محاربو الإمارات"، فيما مني توما بهزيمته الثانية مقابل 5 انتصارات.وقبل ذلك، خاض أبزاخ آخر نزال له في تموز (يوليو) العام الماضي، عندما حقق فوزا صعبا على منافسه الفرنسي-الجزائري سامي يحيى، بإخضاعه في الجولة الثالثة من النزال الذي أقيم ضمن منافسات عرض UAE Warriors 31 في أبو ظبي.لكن أبزاخ، فقد حينها فرصة الفوز بحزام وزن الذبابة الخاص بالمنطقة العربية، بعدما فشل في الوصول للوزن المقرر قبل يوم من النزال، حيث تنص قوانين المنظمة، على تجريد المقاتل من فرصة المنافسة على الألقاب في حال أخفق في عملية التوزين.وكان أبزاخ أنهى نزاله في فئة وزن الذبابة خلال عرض UAE Warriors 29، أمام المصري محمد عاطف، بعد 35 ثانية فقط من عمر الجولة الأولى، عندما طبق حركة خنق مشددة، لم تمهل منافسه طويلا قبل الاستسلام.وسلك أبزاخ طريقا وعرا نحو عالم النجومية في فنون القتال المختلطة، وبدأ مسيرته على صعيد الهواة في العام 2012، وتألق مع منظمة "كايج ووريورز" العريقة التي كانت حينها تقيم مجموعة من عروضها في عمان، قبل أن يتحول إلى الاحتراف في العام 2014، ويحقق الفوز في نزاله الأول، بإخضاع البريطاني كونور هيجنيت خلال الجولة الأولى من نزالهما في عرض "كايج ووريورز 71".وتحول أبزاخ إلى منظمة "ديزرت فورس"، وحقق هناك 5 انتصارات متتالية على كل من: المغربي علي الحريري والإماراتي عبدالله المسلم والسعودي أحمد مكي والأردني جلال الدعجة والبرازيلي ألدر جونيور، ثم انتقل إلى منظمة "برايف" البحرينية، ليحقق هناك الانتصار في نزاله الأول على الفنلندي من أصول لبنانية عبد الحسين.لكن مسيرة انتصارات أبزاخ المتتالية على المستوى الاحترافي، توقفت عندما تلقى خسارته الأولى على يد الكندي لوي سانوداكيس بإجماع القضاة في عرض "برايف 16" العام 2018.وبعد هزيمتين أخيرتين؛ واحدة في "برايف" والثانية في "محاربو الإمارات"، عاد أبزاخ إلى أفضل مستوياته، عندما تغلب على المصري محمد جمال بالضربة القاضية في عرض "UAE Warriors 23" الذي أقيم في الثامن والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 2021.المقاتل الأردني علي القيسي -(من المصدر)