اختبار تدريبي لـ"صقور الأردن" أمام ليتوانيا تأهبا لـ"مونديال السلة"

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مباراة تدريبية مع نظيره المنتخب الليتواني عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في منطقة “دروسكينينكاي"، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لخوض نهائيات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم 2023 لكرة السلة، والتي تقام في الفلبين واليابان وأندونيسيا “استضافة مشتركة" في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.ومن المقرر ألا يتم احتساب النتيجة الرقمية خلال خوض المباراة الأولى، بحيث تكون المباراة موزعة بين التدريب واللعب، على أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين يومي 22 و24 تموز (يوليو) الحالي، وستقام المباراتان طبقا لتعليمات “الفيبا" وسيتم بث المباراتين عبر قناة الاتحاد الليتواني لكرة السلة على “يوتيوب".وتعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الليتواني على الصعيدين الودي والرسمي، وكذلك التدريبي؛ حيث يحتل المنتخب الوطني المركز 33 عالميا و5 آسيويا والثاني عربيا برصيد 342.4 نقطة على سلم ترتيب “الفيبا"، فيما تحتل ليتوانيا المركز الثامن عالميا والخامس أوروبيا برصيد 670.4 نقطة.وتضم قائمة المنتخب الوطني، اللاعبين: هاشم عباس ومحمد شاهر وأحمد الدويري وزيد عباس وفريدي إبراهيم ومالك كنعان ويوسف أبو وزنة وأحمد الحموري ومحمود الهزايمة وفادي قرمش وأحمد حمارشة وأشرف الهندي وسامي بزيع وأمين أبو حواس، بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة والإسباني اغناسيوس رودريغيس والمعد البدني أحمد سمير، والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس ومدير المنتخب محمد الدباس.ويأمل المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص، بأن تسهم المباريات المقبلة بدءا من ليتوانيا، في الوقوف على مدى جاهزية المنتخب الوطني وموقعه بين المنتخبات العالمية، بهدف الوقوف على الأخطاء ومعالجتها في الوقت المناسب، إلى جانب البناء على المكتسبات المتحققة.ولم يخف الصوص، حقيقة أن نتائج المباريات الودية لا تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة له، لكون الهدف من إقامتها يتمثل بوضع اللاعبين في أجواء منافسة حقيقية ومنحهم خبرات تراكمية.ويعد هذا المعسكر الأول الذي يضم لاعبي المنتخب الوطني المحليين كافة، باستثناء اللاعب المجنس، الذي ما يزال يغيب عن تحضيرات المنتخب الوطني، وذلك بعد اعتذار الأميركي دار تاكر عن عدم التواجد في المرحلة الحالية لأسباب خاصة، فيما يتوقع أن يتم حسم أوراق المجنس الجديد قريبا.ومن جانبه، اختار مدرب ليتوانيا كازيس ماكسفيتيس قائمة أولية لخوض 10 مباريات تحضيرية لكأس العالم أمام منتخبات، الأردن وأوكرانيا وجورجيا وفنلندا وفرنسا وبورتوريكو لاتفيا، وتضم 15 لاعبا، وهم: جوناس فالانتشيوناز، جيتيس رادزيفيسيوس، روكاس جوكوبايتيس، توماس ديمسا، اغناس برازديكيس، ايغيرداس زوكاسكاس، مارجيريس نورمانتس، دوناتاس موتيجوناس، تاداس سيديكيرسكيس، ايمانتاس بيندزيوس، دوناتاس تاروليس، مارتيناس ساجوس، فيداس كارينيوسكاس، ميندوجاس كوزمينسكاس، ليروناس بيروتيس، فيما يغيب اللاعب دومانتاس سابونيس، الملقب بـ"الرينكتاين"، عن تحضيرات المنتخب بداعي الإصابة.وقال المدير الفني للمنتخب الليتواني ماكسفيتيس، في تصريحات سابقة للموقع الرسمي للاتحاد الدولي بكرة السلة (فيبا): “نجحنا في تشكيل قائمة قوية يمكن أن تحقق أعلى الأهداف خلال المونديال، لدينا مواهب أقل مقارنة بالمنافسين، لكن يمكننا تحقيق أهدافنا بالانضباط والرغبة".وبعد ختام معسكره في ليتوانيا، سيغادر “صقور الأردن" إلى مدينة فيانا دو كاستيلو شمالي البرتغال للمشاركة ببطولة كأس البرتغال في الفترة من 26 إلى 30 تموز (يوليو) الحالي، بمشاركة منتخبات: جمهورية التشيك والكوت ديفوار والبرتغال، ثم سيعود المنتخب الوطني إلى عمّان لخوض النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية بالفترة من 1 إلى 10 آب (أغسطس) المقبل، بمشاركة منتخبات البرتغال وأنغولا والمكسيك.ويتجه المنتخب الوطني بعد ذلك إلى الطرف الشرقي من البحر الأسود، وتحديدا إلى جورجيا لخوض الدورة الرباعية الدولية الودية، التي تضم منتخبات: جورجيا وإيران ومونتينيغرو في الفترة من 11 إلى 14 آب (أغسطس) المقبل، قبل أن يغادر المنتخب الوطني إلى الجنوب الشرقي من القارة الآسيوية وتحديدا إلى الصين، للمشاركة في البطولة الودية التي تضم منتخبات، جنوب السودان وإيران وفنزويلا، في الفترة من 18 إلى 22 آب (أغسطس) المقبل، على أن يتجه “الصقور" بعد ذلك إلى العاصمة الفلبينية مانيلا لخوض غمار منافسات كأس العالم.ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس العالم يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأنه سيخوض مبارياته كلها ضمن المجموعة الثالثة في صالة (مول أوف آسيا أرينا) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.وبدأ المنتخب الوطني للرجال رحلة التحضير للمونديال من جنوب شرق أوروبا وتحديدا من اليونان؛ حيث خاض مباراة ودية خلال معسكره وخسرها مع المنتخب اليوناني للشباب تحت 20 عاما بنتيجة (58-62) في صالة “نيكوس جاليس" بالعاصمة أثينا، ثم خاض ثلاث مباريات في معسكره الثاني الذي أقامه بدولة ليتوانيا، محققا الفوز في مبارياته كافة، والتي جاءت أمام منتخب ليتوانيا للشباب (64-60) وفريق جامعة فايتاتوس ماجنوس (80-74) و(114-99).ولم يكشف اتحاد السلة عن النتائج الرقمية لمعسكر المنتخب الوطني في كندا، مكتفيا بالإشارة إلى تحقيقه فوزين على فريقي جامعة جورج براون هسكيز وجامعة متروبوليتان تورنتو، والخسارة في مباراتين وديتين مع منتخب كندا تحت 23 عاما وواحدة مع فريق جامعة تورنتو.