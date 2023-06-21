الأربعاء 21 حزيران 2023
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اختبار ودي لمنتخب السلة مع فريق جامعة VMU الليتواني

لاعب المنتخب الوطني مالك كنعان يحاول المرور أمام متابعة عدد من لاعبي منتخب ليتوانيا للشباب - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني مالك كنعان يحاول المرور أمام متابعة عدد من لاعبي منتخب ليتوانيا للشباب - (من المصدر)
 يخوض المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، اختبارا وديا مع فريق جامعة VMU عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في قاعة “ VDU sporto centras”، وذلك ضمن معسكره التدريبي الذي يجريه في ليتوانيا، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا، في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.اضافة اعلان
وكان “صقور الأردن”، تغلب على منتخب ليتوانيا للشباب تحت 20 عاما بنتيجة (64-60)، في مباراة ودية أقيمت مؤخرا ضمن إطار تحضير المنتخبين للاستحقاقات المقبلة، حيث يتحضر أيضا منتخب ليتوانيا للشباب، لخوض نهائيات بطولة أوروبا التي تحتضنها اليونان في الفترة من 8 إلى 16 تموز (يوليو) المقبل.
وتضم قائمة المنتخب الوطني المتواجدة في معسكر ليتوانيا كلا من: المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة ومسؤول الإحصائيات الإسباني اغناسيو ومدرب اللياقة أحمد سمير والمعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: زيد عباس وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وسامي بزيع وأشرف الهندي وفادي قرمش ومحمود الهزايمة وأحمد الحموري، علما بأن اللاعبين فريدي إبراهيم وأمين أبو حواس انضما إلى معسكر “الصقور” في ليتوانيا، وفقا لما أكده مدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس.
وكان المنتخب الوطني، خاض مباراة ودية في معسكره الأول مع المنتخب اليوناني للشباب تحت 20 عاما، وخسرها بنتيجة (58-62) آنذاك.
ويختتم لاعبو “الصقور”، معسكرهم في ليتوانيا بمواجهة متجددة مع المنتخب الليتواني تحت 20 عاما، قبل العودة إلى المملكة يوم الإثنين 26 حزيران (يونيو) الحالي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتوجهوا بعد ذلك لإقامة معسكر في كندا بالفترة من 3 إلى 11 تموز (يوليو) المقبل، ويتخلله خوض 5 مباريات ودية، بحيث يلتقي مع جامعة تورنتو والمنتخب الكندي تحت 23 عاما وفريق منتخبات الدوري الإفريقي وفريق دوري النخبة الكندي (نياغارا – أسود النهر) وفريق المحترفين الأجانب في دوري النخبة، وغالبيتهم من الجنسية الأميركية.
وأسفرت القرعة، عن وقوع المنتخب الوطني بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيستهل “الصقور” مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة في صالة “مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
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