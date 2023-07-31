اختتام اختبارات الكشف عن المواهب للشابات

اضافة اعلان

اختتمت الأحد المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات الفنية والكشف عن المواهب للشابات مواليد 2006 و2007 و2008 و2009، بإشراف مدرب المنتخب الوطني النسوي ماهر أبو هنطش.وشارك بالتدريبات المكثفة والاختبارات التي انطلقت منذ 12 الجاري، كافة لاعبات القائمة الأولية التي استدعاها الجهاز الفني من الأندية النسوية اللاتي لم يسبق لهن تمثيل المنتخبات الوطنية إلى جانب لاعبات المنتخب الوطني النسوي ت17.وضمت القائمة (41) لاعبة: سيلين سيف، سما شنيكات، ساجدة عيسى، رنين أبو سرور، لاريسا فراش، سلاف الدرباني، ليان ناصر، جيدا كمال، ريحانة سليمان، حلا الرمامنة، مايا عوض الله، جنان الصاحب، كرستين حجازي، ليليا الساحلي، رغد النعيمي، ليلى أبو بكرا، تاليا الكردي، ريتال سلامة، ميرا العطاري، مايا الشيخ، هيا أبو علي، تقوى عبد الرحمن، ريناد الشويكي، سوار البطاينة، سمر العرجة، ريتاج عرفة، يافا جبران، بيسان جبران، رنيم حماد، ليان الخلايلة، سدين عودة، مايا حسن، سوار عبيد، جوانا حمارنة، ليليان مدلل، رزان صب لبن، رهف ارشيدات، رؤى أسعد، ملك سلامة .وجرى اختيار اللاعبات المشاركات، بعد إجراء اختبارات أولية في إقليمي الوسط والشمال مقسمة على عدة مجموعات، بهدف استقطاب مواهب جديدة وتأهيل الجيل القادم لهذه الفئة السنية لرفد المنتخبات مستقبلاً.وتأتي الاختبارات في إطار خطة التطوير الذي وضعها الاتحاد الأردني لكرة القدم، للكشف عن المواهب الشابة وتتضمن برامج تدريبية مكثفة ومباريات ودية محلية خلال الفترة القادمة، بالإضافة للمتابعة المستمرة للاعبات من قبل كوادر المنتخبات الوطنية النسوية، لاستقطاب أي لاعبة تبرز على مدار العام للانضمام للمنتخب، بهدف بلوغ الجاهزية المطلوبة قبيل بطولة غرب آسيا للشابات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.