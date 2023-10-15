الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اختتام الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الثانية

جانب من منافسات الدرجة الثالثة
جانب من منافسات الدرجة الثانية
عمان- الغد- اختتمت السبت منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024.
وضمن المجموعة الأولى، حقق الكرمل فوزا على شباب حوارة 4-1، فيما تعادل مرج الحمام مع جرش 1-1، وانتهت مواجهتي حرثا والطيبة، وادي الريان وسحم بالتعادل بدون أهداف.اضافة اعلان
ولحساب المجموعة الثانية، فاز دوقرة على دير أبي سعيد 3-1، ورباع السرحان على الحصن 2-0، والوحدة على بلعما 2-1، فيما تعادل الخالدية مع غور الصافي 1-1.
ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، يليه جرش 9، شباب حوارة 8، الطيبة 6، سحم 5، مرج الحمام وحرثا ووادي الريان 3.
في المقابل، يواصل دوقرة صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 15 نقطة، يليه الحصن 8، رباع السرحان والوحدة 7، دير أبي سعيد 6، الخالدية وغور الصافي 5، وبلعما أخير بـ 3 نقاط.
ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا، ليصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط أخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".
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