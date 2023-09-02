الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

اختتام دورة بناء الفريق وإدارة الحوارات الشبابية

المشاركون دورة التدريبية "بناء الفريق وادارة الحوارات الشبابية"
المشاركون دورة التدريبية "بناء الفريق وادارة الحوارات الشبابية" .-(من المصدر)
عمان - الغد - اختتم أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية د. ماجد عسيله الخميس في بيت شباب عمان،  فعاليات الدورة التدريبية "بناء الفريق وادارة الحوارات الشبابية" التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية، بمشاركة ٢٥ مشرفاً و مشرفة من العاملين مع الشباب في الوزارة من كافة أقاليم المملكة. اضافة اعلان

وأكد الجبور خلال كلمته أهمية إشراك العاملين مع الشباب بالدورات التدريبية التأهيلية لتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم واكسابهم المهارات والمعارف اللازمة في ميدان العمل الشبابي، وخاصة بما يتعلق بالحوارات الشبابية والتي تنعكس بدورها على الخطط  والبرامج الشبابية. 

 ودعا الجبور العاملين مع الشباب إلى التعاون والتنسيق التواصل الدائم فيما بينهم لتبادل الخبرات والتجارب الشبابية ونقلها للشباب والشابات في كافة المراكز الشبابية، لافتاً  أن "الوزارة" تحرص على توفر البرامج النوعية الهادفة التي تتناسب مع فكر الشباب إيماناً منها بأهمية تفعيل الحوار الهادف مع الشباب.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها المركز ضمن خطته السنوية كبرامج تدريبية نوعية تهدف لتأهيل المشرفين العاملين مع الشباب، حيث اشتملت الدورة على جلسات حوارية وورش عمل تدريبية ركزت على مراحل تطوير عمل الفريق وآليات عمله، مهارات المحاور الناجح، مهارات إدارة الجلسات الحوارية والنقاشية، آليات البدء في الحوار الايجابي، أساليب الحوار والنقاش مع المسؤول الاعلى، مهارات تحويل الحوارات الجدلية الى حوارات فعالة ومثمرة، كما تناولت الأساليب الحديثة لعقد المؤتمرات وإدارة الندوات والجلسات الحديثة وأهمية الحوارات الشبابية في تحقيق السلم المجتمعي، إضافة إلى  آليات وشروط ونماذج بناء فرق العمل الشبابية، وكيفية إدارة الحوارات الهادفة وإدارة الجلسات النقاشية الشبابية.
وفي الختام وزع الجبور الشهادات على المشاركين والمشاركات.
المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي - (من المصدر)

"الطائرة الأردنية" تستعين بـالمدرسة التونسية بحثا عن الإنجاز منذ5 ساعة

فرحة لاعبات فريق الاتحاد بلقب البطولة -(من المصدر)

البطولة النسوية الأردنية السعودية.. نجاح يمهد لبطولات سنوية منذ5 ساعة

كراتيه

الأردن يتصدر الترتيب العام في بطولة غرب آسيا للكراتيه ‏ منذ6 ساعة

من تتويج البطلات والأبطال في بطولة الفئات العمرية للشطرنج -(من المصدر)

"شطرنج" الفئات العمرية تقدم الهدايا للمنتخبات الوطنية 01 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إعلان قائمة "النشامى" لمواجهتي النرويج وأذربيجان

إعلان قائمة "النشامى" لمواجهتي النرويج وأذربيجان

منذ4 ساعة
لاعبتان في حالة استعداد لخوض نزالهما في بطولة غرب آسيا -(من المصدر)

صدارة أردنية للترتيب العام في ختام "كراتيه غرب آسيا"

منذ4 ساعة
لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني

الحلواني يظفر ببرونزية في جائزة فرنسا للتايكواندو

منذ4 ساعة
لاعبو المنتخب الوطني للمبارزة وفرحة بالتتويج في بطولة غرب آسيا أمس - (من المصدر)

"المبارزة الأردنية" تحصد 12 ميدالية في افتتاح بطولة غرب آسيا

منذ4 ساعة
لاعبان يتنافسان على الكرة في لقاء سابق بين اليرموك وكفرسوم -(من المصدر)

دوري "المظاليم" ينطلق اليوم بأهداف مختلفة ومنافسة كبيرة

منذ5 ساعة
تحديد مواعيد مباريات "الأولمبي" بالتصفيات

تحديد مواعيد مباريات "الأولمبي" بالتصفيات

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 