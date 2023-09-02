اختتام دورة بناء الفريق وإدارة الحوارات الشبابية

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اختتم أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية د. ماجد عسيله الخميس في بيت شباب عمان، فعاليات الدورة التدريبية "بناء الفريق وادارة الحوارات الشبابية" التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية، بمشاركة ٢٥ مشرفاً و مشرفة من العاملين مع الشباب في الوزارة من كافة أقاليم المملكة.وأكد الجبور خلال كلمته أهمية إشراك العاملين مع الشباب بالدورات التدريبية التأهيلية لتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم واكسابهم المهارات والمعارف اللازمة في ميدان العمل الشبابي، وخاصة بما يتعلق بالحوارات الشبابية والتي تنعكس بدورها على الخطط والبرامج الشبابية.ودعا الجبور العاملين مع الشباب إلى التعاون والتنسيق التواصل الدائم فيما بينهم لتبادل الخبرات والتجارب الشبابية ونقلها للشباب والشابات في كافة المراكز الشبابية، لافتاً أن "الوزارة" تحرص على توفر البرامج النوعية الهادفة التي تتناسب مع فكر الشباب إيماناً منها بأهمية تفعيل الحوار الهادف مع الشباب.وتأتي الدورة ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها المركز ضمن خطته السنوية كبرامج تدريبية نوعية تهدف لتأهيل المشرفين العاملين مع الشباب، حيث اشتملت الدورة على جلسات حوارية وورش عمل تدريبية ركزت على مراحل تطوير عمل الفريق وآليات عمله، مهارات المحاور الناجح، مهارات إدارة الجلسات الحوارية والنقاشية، آليات البدء في الحوار الايجابي، أساليب الحوار والنقاش مع المسؤول الاعلى، مهارات تحويل الحوارات الجدلية الى حوارات فعالة ومثمرة، كما تناولت الأساليب الحديثة لعقد المؤتمرات وإدارة الندوات والجلسات الحديثة وأهمية الحوارات الشبابية في تحقيق السلم المجتمعي، إضافة إلى آليات وشروط ونماذج بناء فرق العمل الشبابية، وكيفية إدارة الحوارات الهادفة وإدارة الجلسات النقاشية الشبابية.وفي الختام وزع الجبور الشهادات على المشاركين والمشاركات.