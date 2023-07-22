اختتام سباق الدراجات "فردي ضد الساعة"

اضافة اعلان

أقام نادي طريف الرياضي للدراجات الجمعة سباق فردي ضد الساعة وذلك بالتعاون مع اتحاد الدراجات حيث انطلق من بوابة جامعة الاسراء ولمسافة 20 كم وبمشاركة أكثر من ٨٠ متسابق ومتسابقة.