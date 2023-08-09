اختتام منافسات الجولة الأولى من الدوري النسوي تحت 16 عاما

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اختتمت الثلاثاء منافسات الجولة الأولى من الدوري النسوي تحت عاما 16 على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وشهدت الجولة الأولى من بطولة دوري النخبة تفوق الاتحاد على الأرثوذكسي 3-1، وتغلب الاستقلال على الراية بذات النتيجة.وتشارك فريقا الاستقلال والاتحاد صدارة ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط، ويليهما عمان FC والأرثوذكسي والراية دون نقاط.وتنطلق منافسات الجولة الثانية، عند السادسة مساء الثلاثاء 15 الجاري، ويلتقي عمان FC مع الأرثوذكسي، فيما يواجه الاستقلال نظيره الاتحاد، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة تحت 16 عاما لموسم 2023/2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.في المقابل، شهدت الجولة الأولى من منافسات أندية الدرجات، تفوق نشامى الأردن على البتراء 0-8، وتغلب الأهلي على عجلون 4-3، فيما فاز النصر على سهل حوران 6-0.وتشارك نشامى المستقبل والنصر والأهلي صدارة ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط، ويليهما نشامى الأردن وعجلون وسهل حوران والبتراء دون نقاط.وتنطلق منافسات الجولة الثانية، مساء الإثنين 14 الجاري، ويلتقي عجلون مع البتراء، والنصر مع نشامى الأردن عند الخامسة عصراً، فيما يواجه نشامى المستقبل نظيره سهل حوران عند السابعة والنصف مساء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.وتقام مواجهات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم القادم.